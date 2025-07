Vox presenta en Castelló una propuesta sobre seguridad ciudadana

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una declaración institucional con el objetivo de instar al Gobierno de España a que modifique la legislación vigente para hacer frente al aumento de la violencia callejera y proteger de forma efectiva a los menores. Así lo ha explicado Antonio Ortolá, portavoz de esta formación en el Consistorio, quien ha alertado de la "situación de creciente inseguridad que sufren muchas ciudades españolas, en las que las bandas juveniles y los grupos violentos actúan con total impunidad, afectando especialmente a mujeres, niñas y menores de edad".

La declaración denuncia el "preocupante incremento de la criminalidad en España, especialmente en lo relativo a robos, agresiones sexuales y homicidios, cuyos datos oficiales del Ministerio del Interior revelan un alarmante crecimiento respecto a 2023". "Nuestros barrios han pasado de ser espacios tranquilos y familiares a convertirse en lugares inseguros donde los delincuentes, muchos de ellos menores, campan a sus anchas", ha señalado Ortolá.

Modificación de leyes

Desde Vox se subraya que esta situación no es aislada, sino consecuencia directa de políticas de permisividad, fronteras abiertas y un marco legal que deja sin consecuencias reales muchos actos delictivos cometidos por o contra menores. Por ello, mediante esta declaración institucional, Vox solicita al Gobierno que modifique la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor, con el fin de endurecer las penas aplicables a estos delincuentes y establecer consecuencias legales y económicas para los padres o tutores cuando los menores estén implicados en actos de violencia o acoso. Además, se reclama un aumento sustancial de las sanciones económicas previstas actualmente, como herramienta disuasoria para evitar que se sigan cometiendo delitos con absoluta sensación de impunidad.

Además, pone el foco en otro de los efectos perversos de la laxitud legal: la reincidencia. "Cuando no hay consecuencias reales, los delincuentes reinciden. La falta de firmeza en las leyes está provocando que personas que cometen un delito lo repitan una y otra vez. Eso es algo que los vecinos no pueden seguir soportando, y solo con leyes más duras podremos romper esa espiral de impunidad y repetir el mensaje claro de que en España el delito no sale gratis", ha afirmado Ortolá.

Inversiones en Castelló

Antonio Ortolá, también concejal de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Castelló, ha aprovechado para destacar "el cambio de rumbo en materia de seguridad desde la llegada de VOX al gobierno municipal". "Hemos hecho una gran inversión en seguridad, adquiriendo tecnología de última generación, haciendo grandes esfuerzos para estabilizar la plantilla de la Policía Local y convocando nuevas plazas tras años de abandono institucional. La concejalía de Seguridad fue completamente descuidada por los anteriores gobiernos de izquierdas, y ahora estamos corrigiendo ese error con hechos concretos y trabajo", ha explicado.

No obstante, Ortolá ha advertido que el esfuerzo local no basta: "Pese a nuestros avances en Castellón, es imprescindible que haya un cambio de leyes a nivel nacional. No se puede luchar contra la inseguridad con normas que protegen al delincuente y desamparan a la víctima. Necesitamos leyes más duras para quienes cometen delitos, castigos reales para quienes reinciden, y un freno inmediato a la inmigración ilegal masiva que solo Vox se atreve a denunciar con claridad".