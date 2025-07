Les claus de Collazos al front de la Junta de Festes de Castelló

El periòdic Mediterráneo va acollir ahir la visita de les reines de les festes de Castelló 2026, Clara Sanz Sobrino i Ana Colón Sastriques, que, acompanyades pel president de la Junta de Festes, Raúl Collazos, van ser rebudes pel director, Ángel Báez, qui els va mostrar les instal·lacions del diari de Castelló.

Tant Clara Sanz com Ana Colón van mostrar el seu interés pel funcionament del periòdic i van saludar als redactors, al mateix temps que van rebre les felicitacions per part del staff del diari pel seu recent nomenament com a màximes representants festeres.

Visita de les reines de les festes a Mediterráneo i les claus de Collazos al front de la Junta / Toni Losas

Després de la visita, Collazos, va destacar que a més de comptar amb els altres 26 membres de la Junta de Festes, també formaran part del seu equip 15 col·laboradors entre els quals pretén nomenar algun assessor, i introduirà una vocalia de Comunicació, com a una de les novetats.

Organigrama

Quant a l’organigrama que ha traçat, al costat d’ell estaran Rafa Alabau, Vanesa Pérez i Ignacio García de l’Ossa com a vicepresidents; José Almela com a secretari i Carmen Molina com a vicesecretària i els altres membres de la nova Junta de Festes seran vocals.

El diàleg amb la resta d’entitats festeres (colles, ens vinculats, gaiates) a més d’amb la resta del món de la festa i les administracions pertinents com l’Ajuntament de Castelló i la Diputació Provincial. Una relació que, assegura, serà estreta a causa dels canvis i millores que l’actual equip gestor de la Junta de Festes té intenció de realitzar per a millorar alguns actes com el Pregó i la desfilada de gaiates, segons ja va avançar este diari.

A més a més, també va destacar que sempre «és bo saber l’opinió de la festa a través d’un nou congrés magdalener, que ja seria el quint».

De fet, Collazos considera que és important agilitzar les dos desfilades i acurtar-los en el temps, sense tanta separació entre els participants, en el primer dels casos, i entre les 19 comissions de sector, en el segon. També preveu canvis a l'ofrena de flors, prèvia consulta amb el món de la festa, el Bisbat i la Confraria de la Verge del Lledó.

«Els dos actes es fan llargs i quan passen les reines ja queda molt poca gent», va destacar el nou president de la Junta de Festes, qui va recordar que les imposicions de bandes seran els dies 12 i 13 de setembre i que el cap de setmana següent començaran les presentacions de la comissions de sector al Palau de la Festa.