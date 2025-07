Pleno de Castelló: luz verde a cómo circular en patinete y ¿bonificaciones? del 'basurazo' para inquilinos

El pleno del Ayuntamiento de Castelló, que se ha prolongado durante cuatro horas y media, ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE y Compromís la ordenanza de Movilidad Sostenible que regula la circulación en patinete por la ciudad y que entrará en vigor en los próximos meses. Una norma que han defendido tanto el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, como el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, "ya que es una ordenanza de ciudad que el anterior gobierno no la sacó adelante durante siete años". Ramírez ha destacado que que el texto recoge las normas de circulación, también para patinetes, así como la regulación de las tarjetas para personas con movilidad reducida, las zonas de carga y descarga y la zona de bajas emisiones que estará en marcha antes de final de año.

Presidencia del pleno, este jueves. / P. A.

En cuanto a los patinetes, ha recordado que los usuarios no podrán tener menos de 15 años, no podrán utilizar auriculares, deberán contar con un certificado de circulación y seguro, no podrán conducir con tasa de alcohol ni drogas, solamente podrá viajar una persona que tendrá que llevar casco homologado, frenos, luces y elementos reflectantes. Tampoco podrán circular por encima de las aceras ni a más de 25 kilómetros por hora. Ortolá ha reconocido, por su parte que, regular los patinetes "es un reto". Además, el de Abascal ha destacado que la zona de bajas emisiones ha hcho un centro "más verde y sin restricciones porque Europa se puede guardar sus millones si sirven para entorpecer la libertad de los ciudadanos".

Ramírez ha insistido, con respecto a la zona de bajas emisiones y frente a las críticas de la oposición, que el Ministerio "de Óscar Puente, realizó una auditoría en junio y ayer mismo nos trasladaó que cumplimos sin restricciones".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha pedido definir los accesos a los aparcamientos públicos de Castelló y ha denunciado que el texto recoge los carriles bici de Sant Roc, San Félix y Herrero "cuando el PP los ha eliminado". El concejal del PSOE Jorge Ribes ha destacado que la ordenanza ha tardado "dos años en llegar pese a que es prácticamente un calco de la del 2022" que hizo el Acord de Fadrell (PSOE y Compromís). "Ustedes han decidido dar barra libre la paso de vehículos", ha dicho.

Reconocimiento de crédito

Además, las autoridades municipales han dado luz verde a 1,9 millones de euros (a favor el PP y Vox y abstención PSOE y Compromís) para pagar facturas extrajudiciales de crédito. Una situación que la edila valencianista Vera Bou ha criticado porque este gobierno local "ya lleva más de siete millones pagados por este sistema de incumplimiento de la ley en la contratación pública". "Es un modelo político irresponsable. La portavoz del PSOE, Patricia Puerta, ha recordado que el PP "fue el mayor generador de reconocimientos de crédito con 91,2 millones de 2011 a 2014 y que en dos años el actual gobierno ha generado por este concepto 30,4 millones frente a los 30,7 del Pacte del Grau".

Bancada del gobierno local, PP y Vox. / P. A.

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha defendido la gestión económica del gobierno local y ha dicho que los expedientes han bajado un 71%, así como un 81% el número de facturas con respecto a las legislaturas del PSOE-Compromís.

El pleno también ha aprobado el Plan Parcial del Sector del Suelo Urbanizable Residencial Censal que propiciará más de mil viviendas en esta zona de la ciudad (la mitad de VPP) y la modificación d ela ordenanza reguladora de la prestación patrimonial del servicios de suministro de agua potable (el portavoz local, Vicent Sales, ya explicó la semana pasada que supondrá una actualización de álgo más de un euros al trimestre en la factura del agua). El portavoz del grupo municipal del PP, Sergio Toledo, ha defendido la política de vivienda del PP.

El 'basurazo'

Tras desestimar una moción de Compromís en la que pedía medidas para unviersalizar las bonificaciones y promover el reciclaje en la tasa de la basura, ha salido adelante una enmienda del PP ratificada por los populares y Vox. En este texto, se compromete a continuar con la tramitación de la nueva ordenanza fiscal para el 2026 de residuos, que incluirá bonificaciones para inquilinos, empresas responsables y ciudadanos que utilicen los contenedores inteligentes asegurando su viabilidad técnica y económica y mantener e intensificar los canales de participacion ciudadana ya iniciados mediante reuniones informativas con entidades vecinales, asociaciones y colectivos sociales en el marco del proceso de la gestión de residuos y el nuevo modelo fiscal. Un texto que ha sido ratificado por el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, en su intervención desde el atril.

También lo ha defendido el edil de Vox Alberto Vidal, quien, al igual que el portavoz de gobierno, Vicent Sales, ha culpado al gobierno central del basurazo por el que el Ayuntamiento de Castelló se ha visto obligado a subir hasta el 50% en la tasa de la basura para ese año.

Por su parte, el concejal socialista José Luis López ha defendido que "no es un capricho municipal ni del gobierno de España, si no que nace d euna directiva europea". "El gobierno local debe asegurarse que no se crea ninguna injusticia y que la tasa debe ser justa y equitativa".

Concejales de Compromís y el PSOE. / P. A.

El portavoz nacionalista, Ignasi Garcia, ha recordado que nadie ha explicado cómo se bonificará la tasa a los comercios.

Turno ciudadano: tensión y explicación

En el turno ciudadano de preguntas, ha tomado este jueves la palabra la vecina Encarna Marmaneu, de la zona de Crèmor y Mestrets. La vecina, quien ha denunciado "el abandono total de nuestra zona y merecemos un poc más de respeto", ha preguntado por el motivo de que no se continúe con el proyecto de la ribera del Riu Sec, inaugurado hace unas semanas.

La vecina Encarna Marmaneu, este jueves, durante su intervención. / P. A.

El teniente de alcalde del distrito Oeste, Vicent Sales, es el que ha contestado a la vecina. En su intervención ha destacado que ha sido el PSOE el que ha difundido esta afirmación entre los vecinos y ha destacado que este gobierno municipal "es el que ha licitado la obra de este corredor medioambiental". "El único poryecto qye hay es que se ha abierto hace unas semanas", ha afirmado, tras realizar una cronología de este proyecto. "Lo ampliaremos cuando tengamos presupuesto europeo", ha dicho Sales, tal y como publicó este diario.

Su intervención ha sido interrumpida en varias ocasiones por la vecinoa Marmaneu desde su ubicación en el salón de plenos. Esta ha afirmado con rotundidad frente al edil que a ella "no le engaña nadie" y ha pedido respeto a la zona donde reside. "¿A quién le interesa que haya tanta porquería?", ha espetado en referencia a los últimos incendios en la zona de Mestrets.