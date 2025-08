Compromís demana una solució definitiva per a l’ascensor del pàrquing de Santa Clara de Castelló

Compromís per Castelló ha instat l’Ajuntament a posar una solució definitiva a les avaries recurrents de l’ascensor del pàrquing de Santa Clara, que torna a estar fora de servei des de fa prop d’un mes. Aquesta situació, apunten, no és nova; al llarg de l’últim any s’han produït diverses interrupcions del servei, tot i que el govern municipal va assegurar el passat mes de desembre que es posaria fi al problema.

“El govern del Partit Popular va prometre que solucionaria aquest problema de forma definitiva, però de nou falten a la seua paraula per a perjudici de tots els castellonencs i castellonenques i els visitants de la nostra ciutat”, ha recordat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

La coalició ha posat l’accent en les conseqüències que té aquesta situació per a les persones amb mobilitat reduïda, així com per a famílies amb carros de bebés o de la compra, que veuen limitada la seua autonomia en un dels principals pàrquings de la ciutat. El de Santa Clara no sols és el més cèntric, sinó també una de les primeres imatges que reben les persones que visiten Castelló.

Compromís considera prioritari garantir un accés accessible i subratlla que l’Ajuntament ha de vetlar perquè la concessionària oferisca el servei més adequat possible. Per això, demanen una solució immediata, ja que una situació com aquesta, que impacta negativament en l’accessibilitat i en la imatge urbana, no es pot normalitzar.