El último día de una panadería de toda la vida de Castelló

Una aventura que ha durado 58 años. La familia Bello Fernández ponía ayer punto final a una historia que ha latido al ritmo de Castelló durante siete décadas. Aunque su pastelería no echa el cierre, ellos sí que abandonan la gerencia de este negocio que abrió sus puertas en la calle Maestro Ripollés en el año 1967.

Tal como explica Esperanza Fernández, «todo empezó con mi suegra que, antes de abrir la panadería, vendía en el Mercado Central. La conocían como la flanera. Hasta que un día decidió abrir su propio comercio».

En el caso de Juan Bello, el hijo de la flanera, y Esperanza Fernández, en aquel entonces la mujer de Juan, su etapa al frente de la pastelería arrancaba en 1983. Pero también una tercera generación, personificada por su hijo Juan, ha formado parte de la historia del negocio.

«Mi hijo estudió pastelería en Barcelona y, desde hace 17 años, trabajaba con nosotros. Él elaboraba pasteles más innovadores, de darle el toque más moderno», explica Esperanza.

La familia Bello Fernández se h despedido de la panadería que han regentado toda la vida. / Gabriel Utiel

Juan podría haber tomado el relevo, pero la carga de trabajo era demasiado grande para él solo. «Este negocio es demasiado grande para una sola persona y él no tiene nadie que le ayude. Hoy por hoy, no tiene necesidad de implicarse en una obligación tan grande», apunta Esperanza.

Con más de 40 años detrás del mostrador, la relación con los clientes ha roto las barreras de la corrección y se ha convertido en amistad. «Hay personas que son como de la familia, los considero grandes amigos. Han sido clientes muy fieles y te duele por ellos», comenta Esperanza que seguirá formando parte del barrio, ya que vive por la zona.

Juan Bello y Esperanza Fernández, junto a sus hijos, posan ante la fachada de la pastelería. / Gabriel Utiel

Además, las instalaciones no se quedarán sin uso. Como señala Esperanza, el negocio se ha trasladado a un nuevo dueño que, bajo otro nombre, mantendrá con vida el comercio. Lo mismo sucedió con las otras tiendas que Juan Bello regentaba en las calles Peñíscola y Río Cenia, ahora también gestionadas por otras personas.

Mucho sacrificio

Una vida sacrificada a la panadería que ha obligado tanto a Juan como a Esperanza a renunciar a muchas cosas. «No nos ha dejado tiempo para disfrutar. Hemos trabajado mucho para darle un futuro a nuestros hijos, pero no hemos podido cuidarles. Hemos tenido que echar mano de familiares».

La pastelería estaba abierta todos los días del año, a excepción del 25 de diciembre, el 1 de enero y el lunes de Magdalena. «Este año ha sido el primero en el que he podido ir a una mascletà. No he sabido lo que es un fin de semana», afirma Esperanza que ahora disfrutará de un merecido descanso.