Les gàbies antijabalís arriben a la Marjaleria

El regidor de Medi Ambient, Cristian Ramírez, acompanyat per la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, han visitat aquest dimecres la zona de la Marjalería on la Conselleria de Medi Ambient ha instal·lat dues gàbies – parany per a senglars.

Ramírez ha explicat que “aquests dispositius, que s'instal·len per primera vegada a la ciutat de Castelló, tenen com a objectiu reduir la superpoblació actual d'aquests animals i les molèsties que ocasionen tant a la ciutadania, així com el perjudici a explotacions agrícoles o el perill que suposen per a la seguretat viària, provocant accidents”.

Treballs des de fa una setmana

L'edil ha explicat que “des del passat 1 d'agost hi ha tècnics de Conselleria treballant en la zona, encebant-la perquè acudisquen els senglars i, des de dilluns passat, estan instal·lades les gàbies que hui hem visitat. Aquestes dues gàbies tenen una capacitat en total de 20 exemplars de senglar, aproximadament”.

Ramírez ha avançat també que “des de l'Ajuntament de Castelló hem sol·licitat una subvenció a la Conselleria dins de la partida destinada per a actuacions i inversions dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana destinades al control poblacional del senglar, amb la finalitat de contribuir a reduir la població fins a un nivell que disminuïsca els riscos i impactes que provoca la seua sobreabundància en diferents punts de la nostra ciutat”.

“Es tracta d'una línia d'ajudes que estem ja tramitant des de l'Ajuntament. En aquest cas es tracta d'una subvenció que ens permetrà contractar un servei integral, a través d'una empresa especialitzada, que inclou la instal·lació de les gàbies – parany i la gestió i eliminació de les captures que es realitzen a través d'aquest sistema”, ha comentat.

"Augmenten els recursos"

Ramírez també ha posat l'accent que “aquesta subvenció s'afig a les accions que està realitzant ja la Conselleria en matèria de control de senglars, la qual cosa suposa que augmentarem els recursos per al control de la superpoblació de senglars de manera significativa”.

Per a la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner “amb mesures com aquesta estem atenent, una vegada més, a les peticions dels nostres veïns i veïnes. La presència de senglars és una cosa que preocupa en aquests moments a molts ajuntaments com el de Castelló. Per aquest motiu, de la mà de la Conselleria estem actuant en zones com la de la Marjalería on s'ha detectat la seua presència en més ocasions”.

Oficina Ciutadana

L’edila ha volgut també posar de manifest que “des de l'Ajuntament de Castelló estem en permanent contacte amb les necessitats dels nostres veïns. I en el cas de la Marjalería, disposem d'una Oficina Ciutadana específica per a atendre les seues demandes. Gràcies a aquesta escolta activa i aquesta col·laboració estem podent actuar amb major rapidesa”.

Ester Giner ha ressaltat finalment “la col·laboració institucional amb la qual hem comptat, des del primer moment, per part de la Conselleria de Medi Ambient. Un suport que està permetent una sèrie d'accions encaminades a la reducció de l'impacte d'aquesta superpoblació de senglars que s'ha convertit en una de les preocupacions dels nostres veïns en l'actualitat”.