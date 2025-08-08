Castelló avanza en la ZBE: la primera fase ya supera el 85% de ejecución

Uno de los proyectos más costosos de Castelló parece ya vislumbrar su recta final. Se trata de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, según ha señalado el Ayuntamiento de la ciudad, se encuentra ejecutada ya en un 85% en su primera fase.

Estos trabajos, que arrancaron en la segunda mitad de 2023, se desarrollaron en primera instancia en el Raval Sant Félix, donde afectaron a las calles Obispo Caperó, 9 de Marzo, Sagrada Familia, Arquitecto Maristany y San Miguel.

Posteriormente, los trabajos se han desarrollado por las calles Navarra, Trinidad, Lluís Vives y Temprado, y finalmente por calles como, Navarra, San Luis, Conde Pestagua y San Félix. Ahora mismo las máquinas todavía se encuentran en las calles San Vicente, Herrero y Asensi.

Además, desde el Ayuntamiento, tanto el concejal de Urbanismo Sergio Toledo, como el edil de Movilidad, Cristian Ramírez, han señalado que el 31 de diciembre, tal y como marca la normativa europea, los trabajos de la ZBE estarán completados en su totalidad para que el 1 de enero entre en vigor este espacio y así no perder los fondos europeos que están costeando el proyecto. La inversión total, incluida la aportación municipal, ascenderá a 8,1 millones de euros.

Impulso en agosto

El consistorio avanza a marchas forzadas con la segunda fase de estos trabajos que, por ahora, solo ha completado el 5% de su desarrollo. Aprovechando la baja densidad de tráfico de este mes de agosto, el Ayuntamiento busca darle un fuerte impulso a este bloque de calles que ahora viven se encuentran en plenas obras.

Los trabajos de la fase II de la ZBE de la capital dieron comienzo en la segunda mitad de junio de este año. En estos momentos, los trabajadores municipales completan las labores en las calles Trullols y Arquitecto Traver.

Esta zona afecta a 14 calles que, además de las dos citadas, son Villarroig, Dolores, Llorens Clavell, Pedro Aliaga, Germanías, Maestrazgo y Rossell, Amadeo I, Echegaray, Santos Vivancos, Huerto Sogueros y Fola. La calle Villarroig fue la primera que vivió las obras.

Cambio de proyecto

El proyecto que ejecuta el actual equipo de gobierno, formado por PP y Vox, es un rediseño del planteado por el anterior consistorio, liderado por PSPV, Compromís y Podemos. Aunque se mantuvo en 745.000 metros cuadrados la superficie que la ZBE afectaba, en este caso no se producirá cierre al tráfico.

Además, de las 364 plazas de aparcamiento que se eliminaban, con este proyecto se recuperan 219 puestos. También hay una mayor dotación de espacios verdes, al incrementar un 53% el número de jardineras y el 12% el de árboles, mientras que los espacios con sombra destinados a peatones son un 195% más.

Aparte, se incorporaron más de 6.000 metros cuadrados de pavimento fonoabsorbente y 19.444 metros cuadrados de pavimento fotocatalítico que reduce la contaminación