Castelló estrena en las fiestas de San Agustín y San Marcos el segundo corral de toros cerriles

Las fiestas del grupo de San Agustín y San Marcos, que arrancan este viernes, serán las primeras en utilizar el segundo corral que ha adquirido el Ayuntamiento de Castelló para el desarrollo de los festejos taurinos con las máximas garantías de seguridad.

El concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, junto a la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha comprobado los trabajos de montaje de la infraestructura en el grupo San Agustín y San marcos. Una visita en la que les han acompañado los miembros de la comisión taurina de este barrio. "Un montaje que prioriza la seguridad de vecinos y aficionados", aseguraron.

En este sentido Cabañero ha señalado: "Desde hoy ponemos a disposición de grupos como Rosario, Benadressa, Serrallo, San Agustín y San Marcos y también del Grau este corral para que puedan celebrar con las máximas garantías de seguridad unos festejos que atraen a miles de aficionados. Defendemos la tradición y apostamos por los festejos taurinos. Son un revulsivo que dinamiza la economía local y mantiene vivo el carácter tradicional de las fiestas en barrios de nuestra ciudad".

Solapamiento

Hasta ahora, las comisiones taurinas contaban con un corral proporcionado por el Ayuntamiento, pero al solaparse las fechas de celebración entre distintos barrios, el consistorio ha optado por la adquisición de un segundo corral.

Por su parte, Ester Giner, ha reafirmado: “Esta infraestructura va a tener muy buena acogida también en el Grao, donde los festejos taurinos están entre los actos más populares de las fiestas de Sant Pere. Una tradición que los graueros y graueras han sabido mantener a lo largo de los años y que a día de hoy atrae a aficionados de toda la provincia e incluso de fuera de ella".

A su vez, Cabañero ha recordado la importancia de mantener los festejos taurinos “siempre contando las máximas medidas de seguridad para todos los asistentes, así como la importancia de cumplir con la normativa vigente”.