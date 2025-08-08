Castelló pone en marcha la reforma de los baños de la Piscina Castalia

Los usuarios de la Piscina Municipal Castalia están más cerca de ver cumplida una de sus reivindicaciones históricas. El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado las obras de remodelación de los baños de la instalación, enmarcadas dentro del Plan Municipal de Adecuación de Instalaciones Deportivas, con el que se pretende modernizar y adaptar los espacios deportivos municipales a las necesidades reales de la ciudadanía.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha querido subrayar la importancia de esta actuación: “Esta obra responde a una demanda histórica de los usuarios y usuarias de la piscina, y por fin se está haciendo realidad. Además, forma parte de un plan más amplio de mejora continua que estamos llevando a cabo en todas las instalaciones municipales, como la reciente renovación de los campos A y C de Chencho, la mejora de la entrada y el perímetro del campo Javier Marquina, o la adecuación del Gaetà Huguet para acoger los encuentros de Segunda RFEF del CD Castellón B”.

Los trabajos, que ya están en marcha, supondrán importantes mejoras tanto en accesibilidad como en funcionalidad, y responden a una situación detectada en el uso diario de la instalación: hasta ahora, madres con niños, padres con niñas y personas con discapacidad compartían un mismo vestuario. Para resolver este problema, se van a ejecutar dos actuaciones principales. Por un lado, se habilitará un nuevo vestuario para madres con niños y padres con niñas, ubicado en la zona actual de baños de público, que incluirá también un baño adaptado y vestuarios masculino y femenino con una zona de lavabos compartida, siguiendo un modelo funcional similar al de algunos restaurantes. Este espacio permitirá que los menores puedan cambiarse acompañados de sus progenitores, liberando así el uso del vestuario adaptado existente. Por otro lado, se construirá un nuevo vestuario complementario para personas con discapacidad.

Presupuesto y plazo

La obra ha sido adjudicada por un importe de 46.080,26 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y medio. Una vez finalizada, la Piscina Castalia "no solo ganará en espacio, sino también en bienestar, accesibilidad y confort para quienes hacen uso de ella a diario", afirmó Hurtado.

“Nuestra prioridad es que los vecinos y vecinas de Castellón se encuentren en sus instalaciones deportivas espacios cómodos, seguros y adaptados a sus necesidades. Esta actuación en Castalia es un ejemplo claro de ese compromiso”, ha concluido la concejala.