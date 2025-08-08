Compromís denuncia que el PP elimina el carril bici d’Herrero després de dir que era "imprescindible"
Aquesta mesura se suma a l'eliminació del de Sant Fèlix i part del de Sant Roc
Compromís per Castelló ha advertit que el govern municipal està eliminant el carril bici del carrer Herrero, una de les vies amb més ús per part de ciclistes a la ciutat, mentre al passat 31 de juliol va aprovar en ple un projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE) que, en la seua documentació, el considera com a part d’un eix ciclista "imprescindible" per a la mobilitat urbana.
“El Partit Popular i el govern de Begoña Carrasco estan destruint ara mateix el carril bici del carrer Herrero, un dels que compten amb més usuaris de la ciutat de Castelló. Açò se suma a l’eliminació del de Sant Fèlix i part del de Sant Roc, que tots tres formaven part de l’eix nord-sud de la xarxa ciclista, tal com diu el Pla Director de la Bicicleta. No només expulsen ciclistes de la ciutat, sinó que a més ho fan després d’haver votat un projecte de ZBE on aquest eix era exemple i prioritat”, ha declarat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
Compromís recorda que aquest projecte de ZBE, aprovat pel PP amb el vot en contra de la formació, no incloïa dades de contaminació de 2024 i reproduïa un fragment del Pla Director de la Bicicleta que el govern municipal no està complint. A més, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible destacava la construcció del carril bici del carrer Herrero com un avanç en mobilitat segura i sostenible, però el PP ha optat per eliminar-lo dins de les obres de la ZBE.
Carrils bici diferenciats
La formació defensa que la Zona de Baixes Emissions s’hauria d’executar amb carrils bici diferenciats que garantisquen la seguretat de ciclistes i vianants. En canvi, el model del PP aposta per plataformes úniques que, en la pràctica, no reserven espai per a la circulació ciclista en les dues direccions, com passa a la plaça de la Pau o al carrer Navarro. “Açò dificulta la mobilitat en bicicleta, la fa més insegura i expulsa als ciclistes de la ciutat”, assenyala Garcia.
Compromís conclou que la destrucció del carril bici d'Herrero confirma la manca de coherència del govern de Begoña Carrasco, ja que el que aprova i el que executa és totalment oposat. La formació manté que la mobilitat sostenible a Castelló passa per una xarxa de carrils bici diferenciats i segurs, com preveuen els documents municipals, i que és l’única manera de protegir ciclistes i vianants.
