Novedades en las actividades para mayores de Castelló para el próximo curso

Hasta 2.873 personas mayores han participado en alguna de las 69 actividades distintas promovidas por el Ayuntamiento de Castelló que se han realizado en el Centro Senior de Vida Activa y Saludable, de la calle Antonio Maura, en el centro de mayores Columbretes y en otros centros y espacios públicos de la ciudad.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, y la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, celebran estos datos: «Estamos muy contentos con el éxito que han tenido las actividades organizadas desde la Concejalía de Gente Mayor. La masiva respuesta de nuestros mayores, a quienes tanto les debemos y tratamos de cuidar todos los días del año, es la constatación de que vamos por el buen camino. Nuestros mayores van a seguir estando en el centro de las políticas municipales porque tienen mucho que aportar», afirma la primera edila.

Los cambios

De cara al próximo ejercicio, que comenzará en septiembre, la concejalía de Gente Mayor tiene previsto implantar una serie de novedades en la oferta de actividades, como han avanzado desde el consistorio castellonense.

Uno de los cambios pasa por llegar a más espacios al aire libre, incluyendo el parque Rafalafena y el parque de La Panderola, en el Grau. Asimismo, otro de los cambios contempla incorporar más actividades intergeneracionales que sigan fomentando el intercambio de experiencias entre jóvenes y mayores, como ya se ha hecho con ‘MasterChef Senior’ o las visitas de alumnos de infantil a las residencias de personas mayores, con el objetivo de fortalecer los lazos sociales y emocionales entre generaciones.

«La gente mayor se siente activa y con ganas de seguir aportando a la ciudad. Es un orgullo contar con su participación, con sus ganas y con su experiencia en este Castellón de todos y para todos por el que apostamos desde el equipo de gobierno», explica Adsuara.

Línea estratégica

Las actividades, de carácter sociocultural y deportivas, siguen la línea estratégica del primer plan municipal de personas mayores aprobado por el pleno el pasado mes de junio. Los usuarios han podido disfrutar de actividades enfocadas en la alimentación, la salud emocional y cognitiva, el deporte, las nuevas tecnologías o la estimulación sensorial, entre otras.

“Tenemos una hoja de ruta clara de la que no nos vamos a desviar, está marcada en este plan que aprobamos, fruto de la colaboración de todos, para seguir desarrollando políticas de envejecimiento activo y que proporcionen bienestar. Sin olvidarnos, por supuesto, del Plan Castellón Acompaña con el que vamos a combatir, a la vuelta del verano, la soledad no deseada que sufren muchas personas mayores en nuestra ciudad”, insiste la alcaldesa.

El detalle de los datos

Las matrículas registradas en el Centro Senior de Vida Activa y Saludable de la calle Antonio Maura han sido 868; en el Centro para Mayores Columbretes han sido 1043 matriculaciones, y en otros centros municipales de mayores de la ciudad 962, de las cuales 205 han sido matriculaciones en actividades socio-culturales y 757 matrículas en actividades deportivas.

Además, la Concejalía de Gente Mayor, durante este curso, ha puesto a disposición del colectivo de mayores actividades gratuitas como talleres de teatro y actividades al aire libre en 2 parques de la ciudad, Ribalta y el Geólogo José Royo. Entre las propuestas también se incluyen conferencias sobre la prevención del maltrato a personas mayores, talleres de primeros auxilios y hábitos de alimentación saludable.

Entre las actividades que más aceptación han tenido, destacan los diálogos en francés, impartido en el Centro de Vida Activa y Saludable, y el taller de historia del arte, que dobló el número de inscritos con un total de 170.