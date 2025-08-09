Conoce cuáles son los futuros parques que tiene proyectados Castelló

Una de las grandes apuestas para el futuro de Castelló es la creación de parques y zonas verdes. Dentro de la estrategia verde del Ayuntamiento, el Plan General de la ciudad contempla la creación de 382.888 metros cuadrados nuevos, que se desarrollarán en cinco parques que se ubicarán en distintas zonas de la capital de la Plana.

Una cifra que supondrá un incremento del 45,5% a la superficie verde actual, que es de 840.236 metros cuadrados.

El proyecto más ambicioso, al menos en superficie, es el del Censal Parc que ocupará más de 122.000 metros cuadrados. Esta zona se ubicará entre la ronda Este, la avenida Chatellerault, la calle Fernando el Católico y el huerto urbano de la calle Carcagente.

El que se contempla, en un futuro, como parque urbano más grande de la ciudad ha contado con la aportación de la ciudadanía para la elaboración del proyecto. Han sido 7.000 las personas que, a través de un proceso participativo, han querido transmitir sus sugerencias y peticiones al consistorio.

Por superficie, después se encuentra la futura zona verde en la avenida del Mar, para la que se han reservado 91.290 metros cuadrados. Por su parte, también se planea otro gran parque público en la Marjaleria. En esta zona del Grau, se proyecta la construcción de un espacio que ocupará un total de 73.031 metros cuadrados.

También está planeado otro parque municipal en el paraje de Molí la Font. El objetivo es crear un espacio que impulse la conservación de la flora y la fauna locales. Para ello, se contempla un espacio que alcanza 59.591 metros cuadrados, según el Plan General.

Finalmente, el más pequeño de estas zonas verdes contempladas es la que se debe realizar en el Senillar. Este parque ocupará 32.815 metros cuadrados, aunque en esta partida ya existen desarrollados 2.724 metros cuadrados.

Proyecto Naturaleza en Red

Las actuaciones municipales, dentro de su estrategia verde, también incluyen el desarrollo del proyecto Naturaleza en Red. Esta iniciativa, que cuenta con una ayuda de 3,5 millones de la Unión Europea para la renaturalización de la ciudad, contemple tres pilares.

Por un lado, el Ayuntamiento impulsará en una quincena de escuelas de oasis climáticos. Además, se instalará una cubierta vegetal en la plaza Santa Clara y se procederá a la restauración ecológica de estanques y también de rotondas.