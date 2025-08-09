Los vecinos de las Galeras de Castelló celebran su cena de gala de las fiestas de verano

Los vecinos de la urbanización las Galeras de Castelló han celebrado este sábado la tradicional cena de gala de sus fiestas de verano, que comenzaron el 1 de agosto y finalizan este domingo.

La cita, en la que han participado numerosos vecinos y vecinas de esta urbanización de montaña de la capital, ha contado con la presencia del teniente de alcalde del Distrito Oeste, Vicent Sales, y el concejal de Barrios, Paco Cabañero, entre otros representantes municipales.

“Siempre es un motivo de satisfacción para los integrantes del gobierno de la ciudad, que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, poder compartir con nuestros vecinos y vecinas unos momentos de hermandad y ocio como son estas fiestas de verano, en un ambiente distendido y compartiendo actos como esta cena de gala", ha destacado Sales.

Compromiso por el desarrollo de los barrios

El teniente de alcalde ha hecho hincapié en que “la zona de las Galeras supone un ejemplo perfecto de nuestra apuesta y nuestro total compromiso por el desarrollo de los barrios y las urbanizaciones de la ciudad de Castellón. Atendiendo las demandas de sus vecinos; mejorando las infraestructuras y servicios públicos al mismo nivel que el resto de la ciudad, como la nueva red de saneamiento de esta urbanización o la puesta en marcha también de una nueva línea de autobús (Línea 19 La Joquera/Racó del Mercader – Parque Ribalta) que la conecta con el centro de la ciudad durante todo el año”.

El concejal de Barrios, Paco Cabañero, por su parte, ha remarcado que “la gran respuesta y seguimiento que tienen estas fiestas, con un completo programa para todos los públicos que incluyen propuestas para el público familiar, como los talleres de magia y el cine al aire libre que acercamos desde la concejalía de Barrios, música en directo y DJ’s, cenas de sobaquillo y un largo etcétera, gracias al gran trabajo y a la implicación de la asociación de vecinos y la comisión de fiestas. Un punto de encuentro para cientos de castellonenses que pasan sus vacaciones en Las Galeras o bien viven durante todo el año en este rincón tan especial de nuestra ciudad”.