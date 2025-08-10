Castelló activa el reparto de 448 huertos urbanos: cómo optar

La última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló, como anunció este domingo el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Cristian Ramírez, ha dado luz verde a la aprobación de las bases y la convocatoria para usar los huertos urbanos de la capital de la Plana.

«Será esta próxima semana cuando se publicarán estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón y las personas interesadas podrán presentar solicitud en el plazo de 25 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación», detalló Ramírez, añadiendo que «el trámite de solicitud se podrá hacer a través de la Sede Electrónica en la web del Ayuntamiento de Castellón o bien acudiendo de manera presencial a alguna de las diferentes tenencias de alcaldía de la ciudad».

«Esta convocatoria llega después también de la aprobación definitiva de la primera Ordenanza Municipal Reguladora para estos huertos urbanos, que vio en el pasado mes de abril», recordó. Ramírez apuntó al respecto que «serán en total seis huertos urbanos: Camí d’En Riera, Gran Via, Fernando el Católico, Triana (Grau), Juan Herrera y Patronat d’Esports, repartidos por diferentes zonas de la ciudad. Estos huertos urbanos suman un total de 40 bancales y 448 parcelas»

El edil Cristian Ramírez, en una visita a un huerto urbano. / MEDITERRÁNEO

Los beneficiarios

El edil también explicó que «los beneficiarios del uso serán entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, de carácter medioambiental, educativo, social o cultural, así como personas particulares. La concesión, eso sí, deberá cumplir con los criterios de selección establecidos en las bases».

El concejal de Medio Ambiente también ha querido hacer hincapié en que “gracias a la labor del actual equipo de Gobierno y al diálogo con las diferentes asociaciones de vecinos y entidades, con lo que hemos ido de la mano en todo momento y a quienes agradecemos su colaboración, hemos logrado regular el uso de estos espacios utilizados cada año por miles de castellonenses. Unificando criterios y finalizando con el descontrol y abandono que había en la gestión de los huertos urbanos hasta ahora”.

Para el edil “estos huertos urbanos son todo un símbolo de la importancia de la participación ciudadana y la apuesta por la sostenibilidad y las señas de identidad de nuestra ciudad. Porque con estos espacios apostamos por Castellón más verde y sostenible, por una ciudad que muestra también de manera visible sus raíces labradoras, que son parte de su historia. Y también es un ejemplo del papel protagonistas de nuestros vecinos y vecinas a la hora de construir esa ciudad viva y dinámica por la que trabajamos desde el equipo que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco”.