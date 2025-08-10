Lucha contra la plaga: capturan en apenas tres días a 15 jabalíes en la Marjaleria de Castelló

Las dos jaulas-trampa instaladas por la Conselleria de Medio Ambiente, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, en la zona de la Marjaleria han conseguido atrapar a 15 jabalíes en apenas tres días desde que se produjo su colocación.

Así lo apunta el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, quien destaca que «esto es una muestra de la gran eficacia de este sistema de control de la población de estos animales que se han convertido en un problema de seguridad en muchas zonas urbanas y que son causantes de numerosas incidencias e incluso de accidentes de tráfico allí donde están presentes». De hecho, como recoge este diario, este mismo sábado una familia de jabalíes sorprendió a varios conductores en la avenida del Mar. «Son dos las jaulas que se han instalado en la zona de la Marjalería y que tienen una capacidad total para unos 20 ejemplares de jabalí», detalla el edil.

Los ediles Cristian Ramírez y Ester Giner junto a una de las jaulas para jabalíes / MEDITERRÁNEO

Peticiones vecinales

Ramírez recuerda que «desde el equipo de gobierno municipal hemos actuado con rapidez atendiendo las peticiones de nuestros vecinos y vecinas, en este caso de manera especial en la zona de la Marjalería, una de las zonas donde se ha detectado la presencia de estos jabalíes».

El responsable municipal de Medio Ambiente también incide en que «desde el gobierno de la ciudad vamos a continuar incorporando más medidas que permitan reducir la superpoblación de jabalíes en Castellón».

En este sentido, plantea que «estamos también trabajando en la obtención de una subvención de la Conselleria que servirá para poner en marcha de un servicio integral para el control de estos animales y que se pondría en marcha en diferentes puntos de la ciudad, aumentando los recursos existentes en estos momentos». Ramírez asegura que «somos conscientes de que la presencia de jabalíes es algo que preocupa a los vecinos y vecinas de Castellón, pero también que durante años, desde los anteriores gobiernos municipales, no se gestionó el asunto seriamente, con eficacia y aportando los medios oportunos». «Por eso estamos actuando de manera precisa y con gran efectividad como muestran las capturas», concluye.