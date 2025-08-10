Compromís reclama un estudi d'olors al Grau de Castelló
Garcia acusa al govern de Carrasco de "mirar cap a un altre costat"
Compromís per Castelló ha demanat la posada en marxa urgent d’un estudi d’olors al Grau i, especialment, al polígon del Serrallo, "després dels episodis de forta olor a gas que s’han registrat recentment tant a la capital com a diversos municipis del voltant".
“El govern de Carrasco no pot mirar cap a un altre costat i ignorar el que estan vivint els ciutadans”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “Exigim eixe estudi d’olor que ja vam fer nosaltres en el seu moment i que és important que es continue fent per saber l’origen d’aquesta situació que per a res és la que necessiten o han de viure la ciutadania”, ha afegit.
"Resposta clara i responsable"
Des de Compromís assenyalen que, "tot i la intensitat i extensió de les olors detectades, l’Ajuntament no ha activat cap mecanisme extraordinari ni ha informat amb claredat de quines mesures pensa adoptar. Per això, reclamen una resposta clara i responsable, a l’altura del malestar veïnal i de la magnitud dels fets".
La formació defensa la necessitat d’impulsar un estudi per a identificar amb precisió quins compostos poden estar darrere d’aquestes olors, més enllà dels contaminants habituals. Recorden que, durant l’anterior govern d’esquerres, es va anunciar una campanya sense precedents en col·laboració amb el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), fundació científica capdavantera en química de l’aire i contaminants atmosfèrics.
Nous punts de mesurament
Aquell estudi contemplava la instal·lació de nous punts de mesurament per a detectar amoníac, sulfhídric i compostos orgànics com hidrocarburs aromàtics, alifàtics i carbonílics. Això és perquè, com es va explicar aleshores, els episodis d’olors no estaven relacionats amb benzé -el qual es trobava fins a 5.000 vegades per davall del llindar d’olor-, sinó amb altres substàncies que requerien una anàlisi més específica.
Per a Compromís, és fonamental que l’Ajuntament recupere aquesta línia de treball i col·labore amb els organismes científics pertinents per a donar una resposta eficaç i basada en dades davant un problema ambiental que afecta directament la qualitat de vida de la ciutadania.
