Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
Los animales no han pasado desapercibidos para los conductores que pasaban entre este punto de unión entre el Grau y la capital de la Plana
La noche de este sábado, una curiosa escena llamó la atención de los vecinos de Castelló y el Grau: una familia de jabalíes se dejó ver en plena rotonda de la Avenida del Mar, el punto que conecta ambas zonas de la ciudad. Varios conductores y peatones que pasaban por allí no dudaron en grabar y fotografiar el insólito momento, compartiendo algunas de estas imágenes con Mediterráneo.
El avistamiento, que algunos tomaron con humor —llegando incluso a bromear con que los animales buscaban acercarse al concierto de Tom Jones en el Som Festival—, no está exento de riesgos. La presencia de jabalíes en vías urbanas o interurbanas supone un peligro para la seguridad vial, ya que pueden provocar accidentes al cruzar la calzada de forma inesperada.
Coincidiendo con este episodio, la Conselleria de Medi Ambient ha instalado esta misma semana dos jaulas-trampa para jabalíes en la la zona de la Marjalería, las primeras que se colocan en Castelló. Estos dispositivos buscan controlar la actual superpoblación de estos animales, que ocasionan daños en explotaciones agrícolas, molestias en zonas habitadas y riesgos para la circulación.
