Septiembre de 'estreno' para estos esperados edificios de Castelló

El retorno a la ciudad tras las vacaciones de agosto se presenta con mucho movimiento en Castelló. Varias de las obras más relevantes de la ciudad tienen prevista su apertura, mientras otras darán nuevos pasos adelantes a la hora de superar los trámites necesarios para entrar en servicio. Se presenta un mes de septiembre con novedades en la ciudad.

Edificio Borrull. La Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda ha asegurado que la anhelada apertura del edificio de Borrull tendrá lugar el mes de septiembre. Después de que no se cumpliera la inauguración programada para Semana Santa, ahora la consellera Susana Camarero ha avanzado que el Ayuntamiento de Castelló ha entregado el último informe necesario para su apertura, que el inmueble se encuentra amueblado y que ya está contratado el servicio de luz.

La puesta en marcha de estas instalaciones llegaría más de un año después de la finalización de las obras, que se dieron por terminadas en abril del pasado año y ocho años más tarde de la constitución mixta entre Generalitat y Ayuntamiento de Castelló que asumió la rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia.

Las instalaciones está previsto que acojan los servicios sociales municipales que, en la actualidad, se encuentran ubicados en el edificio Quatre Cantons de la calle Colón.

Colegios Maestro Canós y Sebastián Elcano. El nuevo curso también traerá el estreno de los CEIP Maestro Canós y Sebastián Elcano. En el caso del primero, la inversión ha sido de 4,5 millones de euros, por parte del Consell, y albergará a 200 alumnos.

El centro educativo dispone de una unidad de Educación Infantil de primer ciclo y tres de segundo, seis de Primaria y una cocina completamente renovada, con un comedor para 200 comensales por turno.

Por su parte, en el caso del colegio del Grau, que también cuenta con una capacidad de 200 alumnos, la inversión de la Generalitat. Destaca que en su obra se han utilizado más de 4.000 m² en revestimientos y pavimentos cerámicos.

Archivo Histórico Provincial. Después de mucha espera, por fin se vislumbra la apertura de esta esperada infraestructura. Este mes de agosto arranca el traslado del fondo documental, ubicado actualmente en la biblioteca de Rafalafena.

Está previsto que dure tres semanas, por lo que los más de 10.000 legajos y 4.300 manuscritos descansarán ya en septiembre en este edificio. Aparte, la Conselleria de Cultura señaló que la instalación del mobiliario se realizará en agosto, así como la instalación de impresoras. Solo falta el anuncio de la fecha definitiva de apertura.

Edificio de Correos. El 8 de septiembre finalizará el periodo de presentación de ofertas para la rehabilitación de estas instalaciones. Será un nuevo paso para la restauración de este emblemático edificio, cuyas obras deben estar listas antes de abril de 2026.