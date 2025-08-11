Castelló vive su noche más cálida desde que hay registros en la ciudad: un dato para la historia

Un dato para la historia. La ola de calor que está afectando prácticamente a todo el territorio españo, excepto a Galicia y las Islas Canarias, se ha hecho notar esta noche en la provincia de Castellón. El perfil oficial de X (antiguo Twitter) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha informado que se ha producido la noche más tórrida en Castelló.

Desde que se registran datos en la ciudad, la pasada noche del domingo al lunes, la mínima en el observatorio de Castelló de la Plana-Almassora ha registrado 27,1 grados.

Otros pueblos con noches muy calurosas

Otras localidades de la provincia de Castellón que han pasado una noche muy calurosa son Torreblanca, con 25,4 grados; Morella, con 23,6; y Castellfort, con una décima menos, 23,5.

Activada la alerta amarilla

Ante tal panorama, la Aemet ha activado para la jornada de hoy lel nivel amarillo por temperaturas que alcanzarán los 36 grados en el centro y el sur de la provincia.

Además, en el interior sur de la provincia de Castellón también se espera la presencia de tormentas. Desde las 14.00 y hasta las 21.00 horas hay alerta amarilla por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con la posibilidad de tormentas y granizo acompañados de rachas fuertes de viento.

A continuación, puedes consultar las previsiones de AEMET para los próximos días en varios puntos de la provincia: