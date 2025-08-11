Los vecinos reclaman la mejora del acceso a la Coma y a Racó de la Torreta de Castelló

Los vecinos de urbanizaciones como Racó de la Torreta y la Coma se enfrentan a diario un peregrinaje cada vez más complicado para acceder hasta sus viviendas. La causa es el mal estado que presenta el puente del camino Romeral, que salva la N-340 y la autopista A-7, y permite acceder no solo a estas urbanizaciones, sino también a la cantera de la Coma y a la ciudad deportiva del CD Castellón.

El continuo paso de coches, camiones y otros vehículos de gran tonelaje, unido a la falta de mantenimiento, ha provocado numerosos baches y el deterioro del asfalto, que se encuentra gravemente agrietado, lo que perjudica el paso habitual de los residentes en la zona.

Desde la asociación de vecinos Racó de la Torreta, su portavoz César Gozalbo, lamenta que, a pesar de que se ha trasladado el problema en numerosas ocasiones hasta el Ayuntamiento de Castelló, todavía no se les ha brindado ninguna solución.

El puente del camino Romeral presenta numerosos baches y el asfaltado agrietado. / Gabriel Utiel

«Llevamos tanto tiempo con la carretera en este estado que ya nos hemos incluso acostumbrado. Es un problema grave para nosotros porque es una de los dos únicas entradas que tenemos para llegar hasta la urbanización», explica Gozalbo.

«Hemos hablado con el consistorio en diversas ocasiones para recordarles la situación, pero solo se han hecho parcheos del asfalto, por lo que no se ha conseguido avanzar mucho», afirma el representante vecinal que tiene clara cuál es la solución.

El continuo paso de vehículos perjudica el maltrecho estado de esta carretera. / Gabriel Utiel

«Lo ideal sería un reasfaltado de toda la zona. Así se mejoraría el paso de los vehículos y nos facilitaría entrar hasta nuestra urbanización", señala Gozalbo.

Valoran una solución

Desde el ayuntamiento, a preguntas de Mediterráneo, aseguran que son conocedores del problema, pero por ahora no se contempla actuar en el puente del camino Romeral. Fuentes municipales explican que se está valorando la solución, aunque añaden que no es fácil tomar una decisión.