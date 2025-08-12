Lavado de cara para el cauce del Riu Sec en Castelló

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) va a darle un lavado de cara al cauce del Riu Sec con las labores de limpieza que han arrancado este martes. Las trabajos que se están realizando se desarrollan desde la Ronda Norte hasta el camí de la Primera Travessera, con una extensión de unas 22 hectáreas y unos 4 kilómetros de longitud.

Para esta actuación, que se prolongará hasta finales del mes de septiembre aproximadamente, se están utilizando una máquina cribadora y una desbrozadora. Estos trabajos cuentan con una inversión de 165.000 euros y se unen al primer desbroce, hecho de urgencia por el Ayuntamiento de Castelló a finales del pasado año, tanto el tramo urbano del Riu Sec como en otros cauces del término municipal.

En ese caso, las labores realizadas por el consistorio consiguieron entonces limpiar unos 12 kilómetros de lecho con una inversión de unos 122.000 euros.

Visita institucional

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, y el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha visitado este martes las labores de limpieza del cauce del Riu Sec.

La primera edil ha querido destacar, en primer lugar, que “esta limpieza se enmarca y es posible gracias a la colaboración interinstitucional entre el propio Ayuntamiento de Castellón y la CHJ, con un nuevo convenio que beneficiará a nuestros vecinos y con el que logramos un mejor mantenimiento de esta obra clave como es el Riu Sec, entre las dos instituciones”.

La alcaldesa de Castellón ha insistido en que “la seguridad de nuestros vecinos y vecinas es la principal prioridad para este equipo de gobierno. La prevención, la planificación y la coordinación son fundamentales para evitar las inundaciones en episodios de gota fría o dana".

Además, ha añadido que "estas obras, que veníamos reclamando desde hace más de 10 años desde el Ayuntamiento, servirán para mejorar la capacidad de evacuación del Riu Sec a la hora de evacuar las lluvias torrenciales y que es una infraestructura clave para la seguridad de los castellonenses y de manera especial para los vecinos de la zona de la Marjalería”.