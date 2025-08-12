Estas son las recomendaciones del Ayuntamiento de Castelló ante la ola de calor

Aunque la provincia de Castellón se ha librado hoy de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calor sigue apretando como demuestran los 37,4 grados de Vilafamés o los 37,3 de Sant Jordi. En el caso de Castelló capital, la noche del domingo al lunes fue la más cálida de su historia con una temperatura nunca antes alcanzada (en los 114 años que hay registros) de 27,1 grados.

Desde la Aemet, señalan que se prevé un alivio de las temperaturas que durará hasta el jueves, antes de que se produzca un pico de calor "aún más intenso que el del lunes". Así, se espera que el sábado, el domingo y el lunes sean los días más cálidos del verano. Además, se esperan nuevos récords "desde 1950 en cada día correspondiente".

Ante la incidencia del actual episodio de la ola de calor, desde el Ayuntamiento de Castelló han querido llamar a la prudencia y a la precaución. Por eso, ante la posible incidencia de altas temperaturas en la ciudad en las próximas jornadas, el consistorio ha compartido varias recomendaciones para protegerse del sol.

Exposición al sol

De esta manera, siguiendo las indicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento recomienda evitar la exposición al sol, sobre todo en las horas centrales del día, con especial incidencia a la población de riesgo como: menores, personas mayores y pacientes con problema respiratorios, para evitar posibles golpes de calor.

Además, también llama a evitar la actividad física al aire libre, sobre todo en las horas más calurosas del día. Con estos consejos, se quieren evitar golpes de calor o problemas de salud debidos a las altas temperaturas que se viven en toda la provincia.