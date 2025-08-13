Los barrios de Castelló toman la calles durante el mes de agosto

Mientras el centro de Castelló vive en el letargo de agosto, con la mayoría de negocios con la persiana bajada por vacaciones y la huida de muchos vecinos con la excusa de los viajes estivales, los barrios periféricos de la ciudad bullen de actividad con las fiestas de los grupos y las urbanizaciones.

Ahora que se acerca el ecuador del mes, la acción se multiplica con unos festejos que aúnan actos taurinos con actuaciones musicales, obras de teatro, juegos infantiles o cenas de sobaquillo, en las que los vecinos toman la calle y convierten su barrio en toda una celebración.

En estos días, son varias las zonas de la capital de la Plana que desarrollan su programación festiva. Así, ahora mismo, están en marcha las fiestas en el grupo San Agustín y San Marcos, que se prolongarán hasta este domingo, 17 de agosto. También apura sus celebraciones la urbanización Tossal Gros, que finalizará sus actos dentro de dos días, el viernes 15.

Además, calientan motores la asociación Meridiano y el grupo Serrallo. Ambas dan comienzo mañana, jueves 14, a sus celebraciones estivales. En el caso del Meridiano, se desarrollarán distintos actos para entretener a los vecinos y los visitantes hasta el sábado. Por su parte, en el Serrallo, la programación prevista finalizará el domingo, tras cuatro días de intensa actividad en la zona.

Pero todavía quedan fechas marcadas en el calendario festivo de las zonas periféricas de Castelló. En el grupo San Bernardo, habrá actividades entre el viernes 22 y el domingo 24. Por su parte, cierra el mes de agosto la urbanización Los Ángeles, que se encargará de poner la guinda con unas celebraciones que está previsto que empiecen el jueves 28 de agosto y terminen el domingo 31.

Visitantes de todas partes

Los festejos no solo reúnen a los vecinos de los barrios y las urbanizaciones, sino que reciben visitantes de otras partes de España. Como señala el presidente de la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castelló (Coasveca), Pedro Bermúdez, «hay gente que reside en sitios como Cuenca o Albacete, pero que tiene sus raíces aquí, que vuelven para disfrutar de los toros en barrios como San Agustín y San Marcos o en Benadresa».

«Son unas fechas con mucho movimiento. Sirven para dinamizar la ciudad en un mes como este», explica el presidente de Coasveca. Además, apunta que «hay muchas actividades, desde toros hasta teatro que permiten disfrutar de estos días».