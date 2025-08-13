Ante el riesgo extremo de incendios el Ayuntamiento de Castelló ciudad ha incrementado las rutas de vigilancia preventivas que cubren el término municipal, así como su tiempo y recorrido, realizándose dos diarias, por la mañana y por la tarede, con peesonal de guardia, en las zonas de terrenos forestales del término y urbanizaciones de montaña, explicó el adjunto a la jefatura de Bomberos de Castelló, Adrián Nicolau. Además, en episodios de riesgo extremo se precintan los paelleros del Pinar. Aun cuando estamos en el periodo de mayor riesgo de lo que va de año por el calor y la ausencia de lluvias, Nicolau apeló a no bajar la guardia en septiembre, pues fuera de los meses de verano también hay riesgos.