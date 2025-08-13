Castelló ultima para el próximo año la reapertura de edificios emblemáticos

Mientras a la vuelta del verano espera la apertura de algunas construcciones muy deseadas, como el edificio Borrull o los CEIP Maestro Canós y Sebastián Elcano, la ciudad ya se prepara para avanzar y finalizar obras de otras infraestructuras que estarán listas en 2026. En algunos casos, los trabajos ya se encuentran avanzados y en otros, a pesar de que se ha proyectado una fecha de finalización, faltan trámites por hacer.

Biblioteca municipal

Por fecha, los que más cercanos a su finalización se encuentran son los trabajos de la biblioteca municipal. Su apertura está prevista para marzo de 2026 y, desde el Ayuntamiento, señalan que los trabajos siguen los plazos previstos. La inauguración dotará a Castelló de una biblioteca 5.0, con un entorno moderno, cómodo e inclusivo, adaptado a las necesidades de los usuarios.

La reestructuración se lleva a cabo en las cuatro plantas. La planta baja será un espacio para la ciudadanía y las plantas superiores del edificio generarán un ambiente progresivo de privacidad y silencio.

Mercado Central

Tras el verano, se espera que arranquen los trabajos de la reforma del Mercado Central que debería estar completada para la Navidad de 2026. El proyecto de remodelación cuenta con un presupuesto de más de 10 millones. El edificio remozado integrará puestos de venta más amplios y distribuidos en isletas, mientras que la fachada será acristalada y abierta. También tendrá un ascensor panorámico, y acondicionará y convertirá la cubierta superior en un espacio gastronómico y multiusos.

Edificio Correos

En principio, su conclusión debía estar listo el 31 de marzo de 2026, para aprovechar los fondos europeos destinados a su rehabilitación. Pero hasta el 8 de septiembre hay plazo para presentar ofertas para estos trabajos que, en teoría, tendrán unos 12 meses de duración.

Por eso, todo apunta a que no será hasta la segunda mitad de 2026 cuando pueda este edificio estar operativo. En principio, sin la ayuda europea, la Generalitat asumirá todo el coste de la obra que permitirá que el inmueble albergue el Museu de la Festa.

En los dos pisos superiores, el proyecto se centra en una distribución para uso administrativo. Además, la planta baja será un espacio diáfano tras el patio central, donde también se instalará una sala de conferencias. Aparte se plantean dos rampas en dos de las cuatro entradas al edificio.

Conservatorios de Música y de Danza

La licitación de esta construcción no se producirá hasta el primer trimestre de 2026. El nuevo edificio, que englobara los Conservatorios Profesional y Superior de Música y Profesional de Danza bajo el nombre de Campus, se ubicará en una superficie de 30.470 m2 en el PAI Taxida, en el espacio del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia.

El proyecto define una edificación de gran envergadura que contará con una planta cuadrada para tres edificios independientes. A estos, se les sumará un cuarto espacio que albergará a la Banda Municipal de Castelló. Todos ellos contarán con auditorio propio en la planta baja.