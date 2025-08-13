Compromís per Castelló denúncia les retallades en la protecció de les Columbretes per part del Govern d’Espanya
Ignasi Garcia: “És imprescindible mantindre com a mínim els mateixos recursos per cuidar la biodiversitat del parc natural”
Compromís ha mostrat la seua oposició frontal a la decisió del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de reduir "dràsticament el pressupost destinat a la vigilància i seguiment científic de la Reserva Marina de les Illes Columbretes, fet que comportarà una disminució de la plantilla operativa a partir del 15 d’agost i deixarà el paratge sense vigilància durant la meitat del mes".
Segons ha denunciat la coalició valencianista, aquesta retallada implica que només quedaran dos treballadors operatius i únicament quinze dies al mes, la qual cosa compromet greument la conservació d’un espai natural protegit de primer ordre i obri la porta a l’augment d’activitats il•legals, debilita la capacitat de resposta davant emergències ambientals i interromp projectes científics de llarg recorregut.
La diputada de Compromís al Congrés, Àgueda Micó, ha assegurat que “Des de Compromís no consentirem les retallades en la protecció de les Illes Columbretes que el Ministeri d’Agricultura ha dut a terme esta setmana. No només perquè és important per a Castelló, sinó per a tot el País Valencià. Per això preguntem al Ministeri quines mesures adoptarà per a revertir aquestes retallades i quin pla específic de conservació té previst per garantir que les Illes Columbretes continuen tenint, com a mínim, la mateixa protecció que fins ara. No permetrem que es retalle en els drets ecològics i en els paratges naturals del País Valencià”.
Micó ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per a exigir explicacions al Govern central sobre els motius d’aquesta retallada, les mesures per revertir-la i el pla de conservació previst per a l’espai natural.
Per la seua part, el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha afirmat que “el paratge natural de les Illes Columbretes té un altíssim valor, no només per a la ciutat de Castelló, sinó també per a tot el nostre país, i les retallades que planteja fer el govern d’Espanya són del tot inadmissibles i no s’han d’acceptar.”
Per a Garcia és imprescindible que es mantinguen els mateixos recursos “per a tindre una bona cura de la biodiversitat i tot el que ens ofereix el parc natural de les Illes Columbretes”.
La Reserva Marina de les Illes Columbretes és un referent de vigilància ambiental, recerca científica i preservació del patrimoni natural marítim del País Valencià i del conjunt de l’Estat. Les seues aigües, illots i fons marins alberguen espècies úniques i amenaçades, i el seu manteniment depén d’un equip especialitzat finançat pel Ministeri a través de l’empresa pública TRAGSA.
Compromís adverteix que “retallar recursos en un espai tan valuós és una decisió política injustificable, que deixa en situació de vulnerabilitat un dels tresors naturals més importants del nostre territori” i exigeix al Govern que garantisca una cobertura de vigilància i seguiment científic tots els dies de l’any.
