Nova polèmica amb el corredor ambiental del Riu Sec de Castelló
Las socialista Puerta diu que l'alcaldessa Carrasco ha respost als representants veïnals que només es farà quan s'aconseguisquen fons europeus
El ple municipal del passat 31 de juliol, on una representant veïnal va fer ús de la pregunta ciutadana per a reclamar al govern PP i Vox que continue amb el projecte del corredor ambiental del Riu Sec, “va tornar a deixar constància del nul interés que té la senyora Begoña Carrasco per aquest projecte i l'habitual manipulació de la realitat per part del seu portaveu, Vicent Sales”, diu la portaveu municipal socialista, Patricia Puerta.
Puerta ha destacat sobre aquest tema que “tots i totes vam poder comprovar que aquesta actuació, clau per a dignificar el districte oest de la ciutat, no és prioritària per a Carrasco”. I aquesta realitat queda demostrada “quan al final de la pregunta ciutadana l'alcaldessa va reconèixer que per a desenvolupar totes les fases necessiten fons europeus, però va ocultar que en una recent petició de diners a Europa va prometre diversos projectes, entre els quals no apareixia el corredor ambiental del Riu Sec”.
Per a la portaveu socialista, “si tan implicats estan amb aquesta iniciativa havien d'haver-ho demostrat amb aquest paquet d'ajudes que s'han reclamat a Europa, però prefereixen enganyar amb les seues mitges veritats a la ciutadania i, especialment, als veïns i veïnes del districte oest”. A això s'uneix la “prepotència, una vegada més, del portaveu del govern municipal, Vicent Sales, que pràcticament va enlletgir a la representant veïnal que traslladara al ple la seua preocupació pel corredor ambiental”.
Transformar el Riu Sec en un eix vertebrador des del punt de vista ambiental, social i paisatgístic va ser l'objectiu d'una actuació presentada en 2018 per l'anterior govern de progrés de l’Acord de Fadrell liderat pel Partit Socialista. Projectat per al seu desenvolupament integral fins a 2028, estava estructurat en huit zones, amb una longitud total de 4,3 quilòmetres, i va poder iniciar la primera fase, de 3,6 milions d'euros, gràcies a la captació de fons europeus per part del govern socialista.
Com recalca Patricia Puerta, fa unes setmanes “vam veure un nou posat de fotos de Carrasco, on va ser capaç de posar en valor aquesta primera fase que impulsem des de l’Acord de Fadrell, que inclou una passarel•la ciclopedestre, zones d'estada i de descans, noves àrees verdes i l'adequació de l'entorn de l'ermita de Sant Joanet del Riu, però amb la covardia de no dir en eixe moment que no anava a prioritzar la resta d'actuacions».
Puerta ha recordat també les declaracions del regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo, en els mitjans de comunicació «on va deixar clar que deixaran morir el projecte del corredor mediambiental del Riu Sec perquè no és prioritari». La prova d'això és que, com ja s'ha denunciat des del Grup Municipal Socialista, en l'última petició de fons europeus per a nous projectes a la ciutat «Carrasco no va ser capaç de sol•licitar cap euro per a continuar amb les fases pendents».
