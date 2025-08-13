Vicente Nomdedeu renuncia a la presidencia de Ascer e Ismael García Peris asumirá el cargo

Cambios en la patronal azulejera nacional , Ascer, con el anuncio de dimisión de su hasta ahora presidente, Vicente Nomdedeu. El máximo mandatario de la organización desde 2018 ha anunciado, a través de un comunicado, la decisión de "apartarse del cargo por motivos personales y profesionales que le impiden mantener el nivel de dedicación que la responsabilidad exige".

Será Ismael García Peris, hasta ahora vicepresidente con más años en el cargo y que ha desempeñado esta función los últimos 4 años con Nomdedeu, quien asumirá a partir de septiembre el cargo. La renuncia se hará efectiva en la próxima reunión de la junta rectora, prevista para el próximo mes. El actual dirigente debía ocupar la presidencia hasta 2027, después de haber sido reelegido en 2023.

El anuncio de la marcha de Nomdedeu se produce un mes después del ERTE que aplicó en su empresa azulejera, Azteca, y que afecta a más de 120 trabajadores, y de solicitar también el concurso de acreedores en los juzgados. La delicada situación de la firma la ha puesto al borde del cierre, lo que ha empujado a Nomdedeu a dejar sus obligaciones en Ascer.

Desde la patronal, señalan que "durante el mandato de Nomdedeu, la asociación ha alcanzado importantes hitos y ha reforzado de manera significativa su peso institucional, consolidándose como un interlocutor de referencia ante las administraciones públicas y otros actores clave del sector".

También añaden que "su presidencia (2018-2025) ha sido una etapa marcada por retos de enorme complejidad, como la pandemia del Covid-19 o la crisis energética que castigó duramente a la industria cerámica, en la que Nomdedeu ha guiado a la asociación con firmeza, responsabilidad y dedicando grandes esfuerzos para salvaguardar los intereses del colectivo".

García Peris toma el relevo

El sucesor de Vicente Nomdedeu será Ismael García Peris, adjunto a la dirección de Peronda. García Peris accedió al cargo en 2021 y ha sido el encargado de abordar temas de comercio exterior en la presentación de los balances de final de año.

Así, acumula mayor antigüedad que Miguel Nicolás, de la firma José Oset y Cía, elegido vicepresidente en la asamblea general de diciembre de 2023.

Sustituto de Isidro Zarzoso

Vicente Nomdedeu tomó el cargo de presidente de Ascer en 2018, como sustituto del fallecido Isidro Zarzoso. Con más de 30 años de experiencia dentro del mundo cerámico, Nomdedeu era vicepresidente de la patronal, después de haber sido anteriormente vocal.

Como responsable de Ascer, se ha enfrentado a los problemas generados por la Covid-19, así como a la crisis de costes energéticos y de demanda de los últimos años, que ha supuesto que, a fecha de diciembre de 2024, una docena de empresas hubieran tenido que echar el cierre.