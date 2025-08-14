Solo un candidato a comisario principal de la Policía Local de Castelló: las pruebas que tiene que superar y que te sorprenderán

Castelló ya ha iniciado el proceso para cubrir la plaza de comisario principal de la Policía Local que en la actualidad está vacante y que el equipo de gobierno ha decidido sacarla a concurso-oposición para poder ser ocupada en propiedad. Esta convocatoria no ha tenido demasiado éxito y solamente ha tenido un candidato que deberá someterse a varias pruebas y superarlas para ocupar la responsabilidad más alta dentro del escalafón de este Cuerpo policial de la capital de la Plana.

Asói, el actual comisario jefe de la Policía Local de Castelló, Francisco Catalán, es el único candidato que opta a la plaza en propiedad de comisario principal y que se cubrirá en las próximas semanas, tras finalizar la selección.

Un proceso en el que el aspirante Catalán deberá superar cinco pruebas además de un curso de formación técnico-práctico de dos meses en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE) ubicado en Cheste.

Francisco Catalán (izquierda), junto a la alcaldesa, Brenes el día de su jubilación, y el edil Ortolá. / Mediterráneo

En cuanto a los ejercicios, deberá sacar adelante una prueba de aptitud psicotécnica (tendrá lugar el 15 de septiembre y con ella comienza la elección); un cuestionario test sobre el temario propio de la plaza; un proyecto-memoria sobre la estructura, organización y funcionamiento de un cuerpo policial como el que opta a dirigir; una prueba escrita sobre el conocimiento del valenciano; y la valoración de méritos. En el caso de que sea calificado como apto, Catalán sería nombrado comisario principal en prácticas hasta que superara el curso del IVASPE y al que debería esperar su convocatoria por parte de la Generalitat valenciana.

Una vez realizado este durante dos meses, se confirmaría como comisario principal de la Policía Local de Castelló. Por el momento, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado los nombres de los miembros del tribunal calificado del proceso selectivo: el presidente es el comisario principal de la Policía Local de Vila-real, José Ramón Nieto; los vocales, los comisarios principales de Paterna (Rafael Vicente Mestre), de Sagunto (Rafael de Manuel) y de Elche (César Augusto Zaragoza). La secretaria es la técnica en administración general, Sonia Cataluña. Una vez cubierta esta plaza en propiedad, el organigrama de la Policía Local contemplaría dos plazas de comisario (está en marcha el proceso para cubrir una plaza aunque se ampliaría a cuatro), seis de intendente, 12 inspectores, 39 oficiales y los agentes. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Castelló contempla hasta 299 plazas en este Cuerpo, que no están todas cubiertas.