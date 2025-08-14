Compromís assenyala dos anys de "retallades i inacció cultural" a Castelló
Denúncia de la formació valencianista
El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha denunciat "la paràlisi cultural que viu la ciutat després de dos anys de govern del Partit Popular a la Generalitat i a l’Ajuntament, marcada per retallades pressupostàries, projectes aturats i una gestió que ha deixat espais com l’Arxiu Històric tancat".
La formació recorda que el Consell ha retallat 6,3 milions d'euros a l'IVC enguany i, sumant la reducció de l'any passat, la xifra ja puja a 11,5 milions menys respecte a l'últim pressupost del Botànic. A més, més de la meitat de la legislatura l’organisme ha estat sense direcció i, tot i el nomenament recent d’una nova directora, el retard ha tingut conseqüències greus: manca de planificació i una reducció creixent de la programació al Teatre Principal, l'Auditori, l'EACC o el Museu de Belles Arts.
Aquesta reducció també ha afectat el Consorci de Museus, que ha vist minvats els recursos per a programació i projectes, amb l’impacte corresponent sobre la vida cultural de Castelló, segons el portaveu de la formació valencianista, Ignasi Garcia.
En efecte, Compromís assenyala que aquesta situació ha tingut conseqüències visibles: en 2023, Castelló ocupava el lloc 38 en el rànquing estatal de ciutats amb millor oferta cultural segons l’Observatori de la Cultura, però en l’últim informe -publicat el gener de 2024- la ciutat ha desaparegut de la llista. L’EACC, que abans era reconegut com un dels centres amb millor programació de la Comunitat Valenciana, també ha perdut presència en el panorama cultural.
“La falta d'inversió, les retallades, així com el desgovern de la primera part de la legislatura en matèria cultural a Castelló per part de la Generalitat, s'ha trobat de nou amb el silenci còmplice i el beneplàcit de l’alcaldessa Begoña Carrasco, que no reivindica les inversions i els recursos necessaris perquè la ciutat continue estant en el lloc que li correspon en matèria cultural”, ha subratllat Garcia.
El portaveu ha recordat la inacció de la Conselleria en projectes que depenen directament d’ella, com la construcció dels nous conservatoris amb el concurs arquitectònic paralitzat des de fa dos anys i sense partida pressupostària per a la licitació- o l’obertura de l’Arxiu Històric, inaugurat fa més de mig any i encara tancat per falta de personal, mobiliari i serveis bàsics.
Segons la coalició, aquesta manca d’inversió i planificació deixa a més a les companyies locals sense ajudes ni espais públics per assajar, redueix la programació d’espectacles i afecta la cultura de base, com les biblioteques públiques i el sector llibreter, que porten dos anys sense rebre subvencions per a fons bibliogràfics.
Compromís ha reiterat el seu compromís amb la defensa de la cultura local i ha assegurat que continuarà exigint els recursos que Castelló necessita per a garantir una programació cultural digna i el suport als professionals del sector.
