Estas son las dos distinciones de calidad que han renovado las tres playas de Castelló

Las playas del Serradal, Gurugú y El Pinar han renovado dos distinciones que avalan la excelencia de su conservación, servicios y modelo de gestión tras superar con éxito una nueva auditoria del Instituto para la Calidad Turística Española, según anunció ayer la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. Estos dos certificados (la S de Sostenibilidad y la Q de Calidad y gestión medioambiental) se suman a los sellos EMAS, ISO y al Certificado de Accesibilidad Universal UNE, distinciones de reconocido prestigio que avalan el buen estado de las playas en cuanto a la accesibilidad, la seguridad y la gestión medioambiental se refiere.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en el punto de lectura de la playa del Gurugú. / Mediterráneo

«Nuestras playas son uno de los grandes reclamos turísticos de Castellón y cuentan con las mejores garantías para vecinos y visitantes», indicó la edila. En este sentido, Miralles destacó que invertir en calidad, sostenibilidad y accesibilidad «mejora la experiencia de quienes nos eligen cada verano y fortalece la imagen de Castellón como un destino seguro y de primer nivel».

«Estas certificaciones son el reconocimiento a un trabajo constante», concluyó la responsable de Turismo de la capital.