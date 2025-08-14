Estas son las dos distinciones de calidad que han renovado las tres playas de Castelló

Nueva auditoria del Instituto para la Calidad Turística Española

Playa del Pinar de Castelló, este verano.

Playa del Pinar de Castelló, este verano. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Castellón

Las playas del Serradal, Gurugú y El Pinar han renovado dos distinciones que avalan la excelencia de su conservación, servicios y modelo de gestión tras superar con éxito una nueva auditoria del Instituto para la Calidad Turística Española, según anunció ayer la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. Estos dos certificados (la S de Sostenibilidad y la Q de Calidad y gestión medioambiental) se suman a los sellos EMAS, ISO y al Certificado de Accesibilidad Universal UNE, distinciones de reconocido prestigio que avalan el buen estado de las playas en cuanto a la accesibilidad, la seguridad y la gestión medioambiental se refiere.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en el punto de lectura de la playa del Gurugú.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en el punto de lectura de la playa del Gurugú. / Mediterráneo

«Nuestras playas son uno de los grandes reclamos turísticos de Castellón y cuentan con las mejores garantías para vecinos y visitantes», indicó la edila. En este sentido, Miralles destacó que invertir en calidad, sostenibilidad y accesibilidad «mejora la experiencia de quienes nos eligen cada verano y fortalece la imagen de Castellón como un destino seguro y de primer nivel».

«Estas certificaciones son el reconocimiento a un trabajo constante», concluyó la responsable de Turismo de la capital.

