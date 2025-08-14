49 menores de Castelló hallan un hogar gracias al acogimiento de un familiar: todos los detalles y en qué consiste de este proceso

Un total de 49 menores han encontrado un hogar en Castelló gracias al acogimiento de un familiar en 2025, según los datos oficiales del Ayuntamiento de la capital de la Plana. De estos, 36 son niños y 23 niñas y 13 de estos casos han cesado debido a la mayoría de edad del menor (1), por un auto judicial (1), porque así lo ha considerado la administración tras realizar una valoración (7), a solicitud del niño (2) o por traslado (2).

Los 49 castellonenses se acogen, previos informes sociales, a esta medida de protección que consiste en vivir de forma temporal con otros familiares diferentes a los padres biológicos ya que, por algún motivo no pueden residir con ellos. De esta forma, los acogen abuelos, tíos, hermanos mayores y otros parientes que asumen la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos. Esta situación permite a los menores mantener el vínculo familiar y ofrecerles un entorno más cercano, estable y afectivo mientras se resuelve la situación que les impide estar con sus progenitores.

Imagen de unos niños de acogida. / Mediterráneo

En este sentido, el concejal de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, destacó en declaraciones al periódico Mediterráneo que el trabajo que se realiza desde esta área municipal para coordinar la adopción dentro de la familia extensa «es fundamental» «Este servicio es clave para garantizar que los niños que lo necesiten puedan crecer en un entorno seguro, estable y afectivo, manteniendo sus vínculos familiares y su identidad», afirmó el edil, quien destacó que el compromiso del consistorio «es velar por su bienestar y ofrecer a las familias el apoyo necesario durante todo el proceso».

«Quiero destacar especialmente la labor de los técnicos y funcionarios que hacen posible este trabajo», subrayó Vidal. «Su tarea requiere una gran profesionalidad, pero también una empatía y una sensibilidad extraordinarias para acompañar a las familias en momentos delicados. Gracias a su dedicación, podemos garantizar que cada caso se gestione con el cuidado y la humanidad que los niños merecen», finalizó Vidal.

Hay que recordar que este servicio corre a cargo del Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA). Equipo interdisciplinar cuyo objeto es la intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a fin de favorecer estrategias y recursos personales de afrontamiento, autoprotección, factores de resiliencia y eficacia relacional; reforzar la capacidad relacional de la unidad familiar o de convivencia y generar pautas de crianza adecuadas; y establecer dinámicas de trabajo en red con todos los sistemas implicados, según fuentes municipales.

Se accede a través de la derivación por los Servicios Sociales de Atención Primaria Básica. Las actuaciones podrán ser individuales, familiares o grupales y se realizarán a través de las técnicas de orientación psicosocial, mediación y psicoterapia.