Vía libre a una obra reivindicada por los vecinos en Castelló

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló, reunida esta mañana en sesión extraordinaria, ha aprobado el expediente de proyecto de una obra reivindicada por los vecinos y en la que el consistorio de la capital de la Plana ya mostrado su empeño en diferentes ocasiones.

Se trata de las obras antiinundación de mejora del drenaje de la confluencia de la avenida de Valencia con la calle Larra y calle Picasso e instalación de un tamiz aliviadero en la avenida Villarreal con un presupuesto de 413.107,25 euros, más 86.752,52 euros de IVA y un plazo de ejecución de 4 meses. Del mismo modo, se ha aprobado el expediente de contratación de las obras incluidas en el citado proyecto, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales. El edil ha querido destacar que estas "son unas de las obras más importantes de las que se van a realizar próximamente, ya que inciden de manera directa en la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El edil ha hecho hincapié en que “hoy volvemos a cumplir con la palabra dada y con una reclamación vecinal desde hace años, en un punto de la ciudad que se convierte en foco de problemas cada vez que se dan episodios de lluvias intensas. Estas obras mejoran la movilidad y la seguridad y bienestar de vecinos y comercios de la zona”.

Sales también ha resaltado “el compromiso, la determinación y la gestión eficiente a la hora de dar solución a los problemas de inundaciones que estaban sufriendo los vecinos de la zona de la avenida de Valencia desde hace años. Incluso antes de llegar a la alcaldía, Begoña Carrasco, ya se comprometió con los vecinos a solucionar este problema. Por eso, dispondremos de esos casi 500.000 euros para comenzar a actuar contra las inundaciones. Una gestión que contrasta con la dejadez durante años del anterior gobierno municipal que tuvo ocho años para revertir esta situación y no hizo nada al respecto”.

Imagen de archivo de la avenida de Valencia de Castelló donde se producen las inundaiones. / Mediterráneo

Para Sales “estamos, sin duda, ante una obra estratégica, necesaria y reclamada desde hace muchos años por la ciudadanía, por lo que esta aprobación del proyecto y la contratación de las obras de hoy, supone un paso decisivo en la solución de los problemas de inundaciones en la zona y su impacto en la movilidad en una de las arterias principales de la ciudad como es la avenida de Valencia por la que circulan a diario miles de vehículos y también varias líneas de transporte público”.

“Sobre todo, esta es una obra que mejora la vida de los vecinos y vecinas de la zona y que está pensada para dar respuesta a una reivindicación histórica y acabar con las molestas inundaciones que se reproducen en este punto de la ciudad con cada episodios de lluvias de cierta intensidad”, ha remarcado.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno municipal. / Mediterráneo

Sales ha concluido que “este era una problema que exigía decisiones y, sobre todo y por primera vez, una inyección económica que permitiese poner en marcha una solución lo antes posible y de esta manera hemos actuado desde el equipo de gobierno”.

Obras Polígono La Basala

Por otro lado, el portavoz se ha referido a la aprobación, también por parte de la junta de gobierno local celebrada hoy, de las obras de mejora de modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, que van a llevarse a cabo en el Polígono Industrial La Basala, situado junto a la avenida del Castell Vell y la ronda Norte, con un presupuesto de 178.869,69 euros, más 37.562,63 euros, en concepto de IVA y un plazo de ejecución previsto de unas 10 semanas.

Sales también ha querido resaltar que “en este proyecto, nos apoyamos y contamos con una convocatoria de ayudas para proyectos de modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos subvención por parte de Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), que aporta una cantidad de 48.614,57 euros en 2025 y de 55.218,68 euros para el próximo 2026”.

Para el portavoz, “estas obras van a mejorar aspectos funcionales en el entorno de uno de los polígonos industriales en actividad desde hace varias décadas en la ciudad de Castellón. Unas mejoras que revierten también tanto en la actividad de las empresas ubicadas aquí como sus clientes”.

Vicent Sales ha destacado también que “para nuestra ciudad es clave mantener la actividad de estos polígonos industriales y atraer también nuevas empresas a los mismos. Porque el dinamismo de estos polígonos es sinónimo de actividad económica, de empleo y de riqueza. Es sinónimo de ese Castellón cada vez más vivo por el que trabajamos desde el actual equipo de gobierno”.