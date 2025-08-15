Castelló celebra la fiesta de la Mare de Déu en la ermita de Sant Francesc: los asistentes y los actos

Con la llegada de la tradicional festividad del 15 de agosto, la ermita de Sant Francesc de la Font se engalanó ayer para acoger la festividad de la Mare de Déu del Lledó en este entorno castellonero por excelencia de cuyo cuidado se encarga la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

El recinto se vistió de gala a partir de las 19.30 horas para celebrar la misa a la que asistieron numerosos castellonenses. Los clavarios de este año fueron los Festers de la Mare de Déu del Carmen de Castelló y asistieron los concejales Juan Carlos Redondo, que este año tiene una especial vinculación a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta porque ha ostentado el cargo de Guillem de Mont-Rodó 2025 de la Milicia Templaria; Clara Adsuara y Alberto Vidal; representantes de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó y de la Cofradía de Santa María Magdalena, además de madrinas y presidentes de las gaiatas de la ciudad. También asistieron Na Violant d'Hongria 2025, Marta Mateu, y Na Violant 2026, Victoria Arcos, acompañadas por sus respectivas dones de companya.

Toni Losas

Tras la celebración religiosa, se celebró la tradicional procesión hasta el entorno del paraje natural del Molí la Font en la que participaron todos los asistentes a esta tradicional fiesta de agosto.

Después, tuvo lugar un sopar de pa i porta que estuvo amenizado con la actuación del grupo musical Els de la Fileta, que ya participa en este evento festero, social y veraniego desde hace tres años.