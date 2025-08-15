Si quieres cultivar una parcela de un huerto urbano de Castelló, tienes que tener esto en cuenta

Los particulares o entidades interesados en explotar una de las 488 parcelas o 40 bancales elevados en los seis huertos urbanos de la ciudad durante los próximos cuatro años ya pueden presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Castelló después de que ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara la convocatoria. Así, las personas o colectivos que quieran disponer de uno de estos terrenos tienen un plazo de 25 días para realizar estos trámites.

De esta forma, las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro de carácter medioambiental, educativo, social y cultural tienen a su disposición 30 parcelas en Mas d’en Riera; las personas mayores de 65 años o los mayores de 60 años que se encuentran en situación laboral de prejubilación tienen 46 en el huerto urbano del Patronat de Esports; los centros de Primaria, 40 bancales elevados en la zona de Fernando el Católico; y el esto de las 398 parcelas que quedan se destinan a los particulares que las soliciten de forma particular. En la calle Triana del Grau hay 50 recintos; 41 en Gran Vía; 73 en la calle Juan Herrera; otras 127 en Fernando el Católico y 121 más en Mas d’en Riera.

Las personas físicas que soliciten la explotación de una de estas parcelas tienen que ser mayores de edad, estar empadronadas en Castelló, estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de la capital o no ser propietarios de una finca rústica en el término municipal.

Los criterios de adjudicación serán varios, en función del solar que pidan: desde haber realizado cultivo de hortalizas previamente, a estar en el paro o por un sorteo que se realizará.