Así será el ‘nuevo’ PAU Censal de Castelló: viviendas, zonas verdes,... ¿habrá más aparcamientos?

La aprobación definitiva del nuevo Plan parcial de Censal que afecta a algo más de 149.000 metros cuadrados propiciará la ampliación de esta zona de expansión de Castelló a partir de 2026, que será cuando comience la urbanización de estos terrenos ubicados junto a la ronda Este de circunvalación y la calle Río Sella, en las inmediaciones de la Comisaría de la Policía Nacional.

Los solares contarán con un desarrollo urbanístico similar al que tiene esta parte de Castelló en la actualidad, es decir, zonas verdes, viviendas de altura media, equipamientos y aparcamientos. El proyecto contempla siete manzanas con un total de 1.128 viviendas distribuidas en fincas de ocho alturas (756 de renta libre y 372 VPP) y que ocuparán 124.239 metros cuadrados; 24.758 metros cuadrados de zona verde; otros 22.549 para equipamientos; 36.995 para viales y casi 8.000 metros cuadrados que acogerán 582 plazas de aparcamiento en la vía pública.

Por otro lado, la parcela de uso terciario, podrá acoger instalaciones de tipo comercial, administrativo, establecimientos infantiles, de hostelería o restauración, docente, sanitario-asistencial o actividades culturales, deportivas o de ocio y entretenimiento.

Así quedarán los terrenos una vez urbanizados. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Castelló aprovechará los trabajos de urbanización para realizar otras mejoras en la zona, según recoge el proyecto definitivo de urbanización. Se recogerán los condicionantes para la ejecución de los vados peatonales y el diseño del vial peatonal prolongación de la calle Río Llobregat, y para la adecuación de las aceras ya existentes y la ejecución del carril bici, así como las condiciones particulares para el posterior desarrollo y programación del sector (PAI), la necesidad de incluir las actuaciones de adecuación de las aceras existentes, la adecuación de la rotonda de la intersección de la calle Nervión con calle Río Sena y la intersección del vial de servicio ronda Este con calle Río Sella con el objeto de mejorar la seguridad en la movilidad.

Además, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los planos de ordenación se modificarán, de manera que quede representado tanto el acceso y salida exclusivo para residentes desde el vial de servicio de la ronda Este como los nuevos accesos a los aparcamientos situados en la zona dotacional al noreste del sector. Se incluirán también la modificación del carril bici en la calle Villamargo y la definición de la rotonda de la intersección de la calle Nervión con calle Río Sena.

Hay que recordar que, como consecuencia de este desarrollo urbanístico, la ciudad podrá disponer del denominado Censal Parc, junto a la calle Fernando el Católico gracias a la permuta de solares. Un recinto para el que los castellonenses han presentado más de 7.000 propuestas para incluir en el proyecto.