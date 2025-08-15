Nueva medida para evitar inundaciones en la ronda Norte de Castelló

Castelló cuenta con una nueva infraestrctura con el fin de que no se repitan las inundaciones en la ronda Norte con motivo de las fuertes precipitaciones que suelen caer en la ciudad tras el verano. Así, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha visitado la nueva estación de bombeo de aguas pluviales que ha instalado el Ayuntamiento en las inmediaciones del Auditori i Palau de Congressos de Castelló y que sustituye a la que se encontraba en el interior del paso subterráneo de la ronda Norte, también junto al Auditorio y bajo la avenida del Lledó, y que tenía un funcionamiento deficiente cada vez que ocurrían lluvias torrenciales, provocando inundaciones en este vial de circunvalación, estratégico para nuestra ciudad y transitado por miles de vehículos a diario.

El concejal ha recordado uno de los episodios de inundaciones de este paso subterráneo “como fue el que tuvo lugar el 26 de mayo de 2023, donde este paso subterráneo de la Ronda Norte, a la altura del auditorio se quedó completamente inundado, imposibilitando así la circulación por la ronda”.

Es por este motivo que Toledo ha hecho hincapié en que “desde el gobierno que preside la alcaldesa, Begoña Carrasco, decidimos hacer una inversión de 147.000 euros para trasladar esa estación de bombeo que había en el interior del paso subterráneo fuera, para mejorar su funcionamiento y para evitar averías que daban como resultado inundaciones que causaban molestias e impedían el paso de vehículos en este lugar clave para la movilidad en la capital”.

El concejal ha explicado también que “dentro de la nueva caseta, donde se ha instalado la nueva bomba de extracción, podemos encontrar un grupo electrógeno, que permite y garantiza su funcionamiento y todas las instalaciones de esa estación de bombeo, para evitar que en un futuro, con cada episodio de lluvias fuertes, vuelva a repetirse el colapso del paso subterráneo de la Ronda Norte y se tenga que cortar a la circulación este vial”.

Toledo ha insistido también en que “con la puesta en marcha de esta nueva estación de bombeo estamos logrando mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de Castellón. Porque estaremos mejor preparados y tendremos mejores herramientas para poder evitar esas inundaciones en la Ronda Norte que se repetían últimamente, debido a los fallos de la anterior bomba de extracción”.

Uso de cerámica de Castellón

Sergio Toledo ha querido destacar otro aspecto importante de esta actuación del equipo de gobierno municipal “que tiene que ver con nuestra apuesta por la utilización de nuestro producto por excelencia, la cerámica, en todas las obras que se realizan en la ciudad de Castellón, mostrando una vez más nuestro respaldo a nuestro sector cerámico”.

En este sentido, Toledo ha resaltado que “la nueva estación de bombeo aprovecha la versatilidad, las aplicaciones y nuevos usos que permiten los azulejos y está decorada en su exterior con cerámica de gran formato de Castellón, quedando totalmente integrada en el paisaje, ya que reproduce, a través de serigrafías, la propia imagen del entorno del Parque del Guitarrista Manuel Babiloni que la rodea. Otro ejemplo más de ese City-lab donde se muestran las últimas aplicaciones de la cerámica castellonense en el entorno urbano y al servicio de los castellonenses”.