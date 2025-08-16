El Ayuntamiento de Castelló se va de boda: ¿Quién es el próximo concejal que se casa?

El Ayuntamiento de Castelló tiene la corporación más amorosa de los últimos años. Desde que el pasado mes de junio de 2023 comenzara una nueva legislatura, ha habido un total de tres bodas de concejales y otra, de forma indirecta, al contraer matrimonio, el hijo del portavoz del gobierno municipal. En mayo de 2022, también se casó la actual portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta.

Cupido ha entrado con fuerza en el consistorio de la capital de la Plana y otro concejal pasará por la vicaría en los próximos meses.

En febrero de 2024 fue el portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, el que le dio el sí quiero a su pareja, mientras que en mayo de este mismo año fue la concejala de Educación y Cultura, María España, la que contraía matrimonio. Tan solo un mes después, se casó el edil de Barrios y Modernización, Paco Cabañero, y el pasado mes de mayo de este mismo año 2025, fue el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, el que, junto a su esposa, asistían emocionados a la boda de su hijo.

Así, ahora pasará por el altar uno de los concejales más jóvenes del equipo de gobierno. El edil Movilidad, Medioambiente y Juventud, Cristian Ramírez, de 35 años, se casará con su novia, la castellonense Montse Gual, de 34 años, el próximo 11 de abril de 2026 en la basílica del Lledó.

La pareja, que vive una bonita historia de amor desde que comenzaron a salir, se conoció en 2021 gracias a unos amigos en común y pronto se dieron cuenta de que querían pasar juntos el resto de sus vidas. Cristian Ramírez y Montse Gual, que es organizadora de eventos, especializada en bodas (wedding planner), y que dirige su propia empresa, anunciaron a los cuatro vientos, repletos de felicidad y emoción, su próximo enlace matrimonial cuando el edil le entregó el anillo de compromiso.

Cristian Ramírez y Montse Gual, tras comprometerse. / Mediterráneo

El 11 de abril, la basílica del Lledó se vestirá de gala para acoger la celebración del matrimonio de ambos jóvenes, cofrades de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre y muy vinculados a las tradiciones de la capital de la Plana. De hecho, Montse Gual es la presidenta de les festes de carrer de Sant Roc del Raval.

Los padrinos de boda serán Rosa Martínez, madre de Cristian Ramírez, y Jorge Gual, padre de la novia y tras la ceremonia religiosa, los contrayentes celebrarán su enlace matrimonial junto a familiares y amigos en la Masia Les Casotes, un enclave inigualable rodeado de naranjos y vistas espectaculares donde degustarán la cocina de Miguel Martí, con producto de primera calidad.

Será entonces cuando inicien el camino de la vida juntos formando una familia.

Muchas felicidades.