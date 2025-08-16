Compromís denuncia que el govern del PP continua menyspreant el valencià en Castelló
A la senyalització instal.lada a l'Avinguda Ferrandis Salvador
Compromís ha denunciat que la nova senyalització instal•lada a l’Avinguda Ferrandis Salvador està redactada exclusivament en castellà, deixant de banda el valencià. Des de la formació recorden que no és la primera vegada que alerten sobre aquesta situació, ja que en diverses ocasions han reclamat que tota la senyalització i comunicació institucional siguen respectuoses amb el valencià i amb el bilingüisme real.
“El govern del PP ha tornat a deixar de costat la nostra llengua, i no és cap casualitat: la senyora Carrasco només defensa el bilingüisme quan es tracta de llevar espai públic al valencià”, ha assenyalat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Ignasi Garcia.
La coalició subratlla que ja va advertir sobre la manca de presència del valencià en les accions de promoció institucional, com ara en la senyalització de la Zona de Baixes Emissions. També recorden que han proposat mesures concretes i senzilles per revertir aquesta situació, com ara prioritzar l’ús del valencià en les publicacions municipals, i després el castellà, “ja que quan es fa al revés, la majoria de la gent ni arriba a llegir la part en valencià”.
Compromís critica que el Partit Popular no haja atés cap de les propostes formulades en aquest sentit i assegura que “només es parla de bilingüisme quan es tracta de retallar espai i presència al valencià, però mai quan la discriminació es produeix contra la nostra llengua”.
