Así ha sido el 15 de agosto en Castelló: vaquillas, paella de pato, Pinar y descanso /

Castelló vivió ayer uno de los 15 de agosto con las temperaturas más altas que se recuerda pero que no impidieron que vecinos disfrutaran de una jornada de relax en el Pinar, la playa, las típicas alquerias de la Marjaleria o en sus residencias de verano, dejando prácticamente vacía la ciudad.

Ya desde media mañana, los castellonenses fueron llegando al Pinar para coger sitio donde poder degustar una comida junto a amigos y familiares, si bien el lugar más concurrido de este espacio verde fue la piscina donde muchos intentaban paliar el sofocante calor. Una imagen que se reproducía de forma similar en las playas de Castelló, abarrotadas de gente.

Mientras, ya a la hora de comer, los castellonenses más de soca se afanaban por cumplir con la tradición por excelencia del día: cocinar la paella de pato. Un plato que degustaron también en familia y al que siguió, en muchos casos, una reconfortante siesta.

Ya por la tarde, y pese a que el calor siguió al alza, los vecinos del Serrallo se pusieron manos a la obra para preparar la caseta con el fin de que todo estuviera en su sitio de cara a la jornada musical de la noche para vivir, un día más, sus festividades del mes de agosto. Este es el mes de celebraciones por excelencia y son numerosas las urbanizaciones de montaña y barrios periféricos que disfrutan de unos días de hermandad. Tal fue el caso, también, del barrio San Agustín y San Marcos donde los eventos taurinos predominaron.

¿Fiesta mayor?

Hay que recordar que en la primera mitad de los años 30 del siglo XX y hasta la guerra civil, los días 15 y 16 de agosto junto a las festividades laicas del 7, 8 y 9 de julio, eran las fiestas mayores de la capital de la Plana.