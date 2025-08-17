Las dos acciones principales que incluye el nuevo protocolo antiinundaciones en los colegios de Castelló

Castelló activará un plan especial en los colegios de la ciudad en el caso de que haya riesgo de inundación cuando los escolares estén en los centros educativos. Así lo anunció ayer la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, quien anunció este protocolo de actuaciones para el próximo curso 2025-2026.

«Este documento, en el que se está trabando desde el pasado mes de noviembre de 2024, con un grupo de trabajo técnico, ya está finalizado y deberá ser aprobado en pleno para su puesta en marcha», explicó Carrasco.

La máxima mandataria municipal subrayó que la primera tarea de este grupo ha sido la elaboración de un Protocolo frente al Riesgo de Inundaciones en Centros Docentes, adaptado a la realidad urbana e hidrológica de Castelló, para garantizar la seguridad ante episodios de lluvias intensas. «Porque la seguridad de nuestros escolares, sus familias y la de las comunidades educativas de nuestros colegios es la primera prioridad en caso de emergencia para este equipo de gobierno», afirmó.

Carrasco, en la reunión del grupo de trabajo que ha realizado el protocolo de actuación en los colegios frente a las fuertes lluvias. / Mediterráneo

Carrasco también hizo hincapié en que los colegios y sus comunidades educativas son un colectivo muy vulnerable en caso de lluvias fuertes o inundaciones. «Es por esto que necesitan contar con protocolos pertinentes y con reglamentos que nos permitan actuar con rapidez, eficacia y eficiencia, dando una respuesta conjunta y coordinada ante las emergencias, unificando y clarificando criterios para asegurar al máximo su seguridad», detalló.

Así, las dos acciones principales que incluye este documento son: una tabla de acciones según niveles de riesgo y anexos sobre un elemento básico como es la comunicación y coordinación entre el consistorio y los centros educativos; y la formalización de resoluciones a la hora de determinar la hipotética suspensión de clases en caso de lluvias fuertes.

En este protocolo municipal han participado la Policía Local, el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, Servicios Urbanos, la Secretaría general municipal y la concejalía de Educación.

En cuanto al trabajo realizado, la alcaldesa insistió en que el protocolo «se ha elaborado a través de la coordinación interdepartamental, con reuniones y coordinación continua entre las áreas implicadas y con especial participación de la concejalía de Educación, que dirige María España, para incorporar las aportaciones de la comunidad escolar de los colegios de Castellón de manera directa». También ha sido imprescindible la labor de las concejalías de Seguridad y la de Servicios Públicos e Infraestructuras que coordinan Antonio Ortolá y Sergio Toledo, respectivamente, según confirmó Carrasco.

Otras acciones

«Además del protocolo escolar, este grupo ha trabajado en posibles medidas en caso de lluvias o inundaciones a nivel general, como suspensión de actividades municipales en vía pública y espacios cerrados, cierre de equipamientos municipales, etc.», dijo la primera edila.

Por otra parte, y a la espera de la aprobación definitiva por parte del pleno municipal, desde el equipo de gobierno también están previstas acciones futuras como protocolos para personal municipal, canales de comunicación de emergencias y campañas divulgativas sobre prevención y seguridad dirigidas a la ciudadanía de la capital de la Plana.