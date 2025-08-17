Todos quieren pagar menos en la tasa de la basura: Castelló ya recicla tres veces más en el ecoparque este año que en todo el 2024

Furor por llevar residuos a los ecoparques de la capital

Cola de coches, ayer, en el ecoparque fijo de la ronda Oeste de Castelló.

Cola de coches, ayer, en el ecoparque fijo de la ronda Oeste de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El incremento de la tasa de la basura en Castelló vapuleará las economías familiares a partir de este mismo año.

Por este motivo, los castellonenses se han acogido de forma masiva a una de las medidas que ha previsto el Ayuntamiento de la capital de la Plana para disminuir hasta en un 50% este tributo y que consiste en reciclar tanto en el ecoparque ubicado junto a la ronda Oeste como en los ecoparques móviles distribuidos por la ciudad. Esta opción ha causado furor entre los contribuyentes y en el primero de estos ya se han recogido, de enero a julio, más de 1,6 millones de kilos de residuos, triplicando los 600.000 kilos de 2024 , en tan solo medio año. A estas cifras hay que sumar las 9.991 visitas (últimos datos disponibles) que los castellonenses han realizado a los ecoparques móviles en los primeros cuatro meses del año y que superan a las 8.632 del mismo periodo de tiempo del año pasado.

«Estos datos muestran el enorme interés y la masiva respuesta de los castellonenses a las medidas que propone el Ayuntamiento de Castellón para evitar el basurazo de Sánchez», afirmó a Mediterráneo el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo.

«El recibo de la tasa de la basura de algunos castellonenses será menor en 2026 que en el año 2024»

Juan Carlos Redondo

— Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló

Además, desde el consistorio han previsto bonificaciones a aplicar a partir de este año y otros descuentos para 2026, como es el caso del reciclaje en los ecoparques (ver cuadro adjunto a la información) y que afectarán a los recibos correspondientes a la vivienda habitual, «aunque ya estamos trabajando en estos momentos para posibilitar que, a través de las correspondientes ordenanzas, se puedan incluir estas ventajas en los recibos de las viviendas arrendadas», prosiguió el concejal Redondo.

Juan Carlos Redondo, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló.

Juan Carlos Redondo, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Lugares y horarios para reciclar

Con el fin de que los castellonenses puedan depositar los residuos en los ecoparques móviles y obtener descuentos, el horario de estos es el siguiente: los lunes, en la calle Jesús Martí/paseo Universidad de 8.00 a 12.45 horas; en el recinto de Ferias y Mercados de 7.00 a 13.15; y en la calle Padre Jofre de 7.00 a 12.15 horas. Los martes, en la avenida Chatellerault de 8.00 a 12.45 horas; junto al colegio L’Illa, de 7.00 a 13.15; y en el Palau de la Festa de 7.00 a 12.15. Los miércoles, en la plaza de España (8.00-12.15); en la calle Pintor Carbó (7.00 a 13.15) y en la calle Huesca (7.00-12.15). Los jueves, en la avenida Capuchinos (8.00-12.45), en la calle Treballadors de la Mar (7.00-13.15) y en la calle Río Cenia esquina con avenida de Valencia, de 7.00 a 12.15 horas. Los viernes, estará en el paseo Buenavista de 8.00 a 12.45 horas y en la calle Pintor Carbó de 7.00 a 13.15. Finalmente, el sábado, en la avenida Rey don Jaime de 8.00 a 12.45 horas y en la plaza de las Comunicaciones, de 7.00 a 13.15.

Imagen de archivo de cola de ciudadanos en el ecoparque móvil del Primer Molí.

Imagen de archivo de cola de ciudadanos en el ecoparque móvil del Primer Molí. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Con respecto al ecoparque fijo de la ronda Oeste, el horario actual y hasta el 30 de septiembre es de lunes a sábado de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas. Del 1 de octubre al 31 de mayo, es de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas de lunes a sábado y de nuevo de 9.00 a 14.00 horas, domingos y festivos.

Noticias relacionadas y más

«Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando para conseguir aliviar el impacto en las economías domésticas», concluyó Juan Carlos Redondo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents