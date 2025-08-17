Todos quieren pagar menos en la tasa de la basura: Castelló ya recicla tres veces más en el ecoparque este año que en todo el 2024

El incremento de la tasa de la basura en Castelló vapuleará las economías familiares a partir de este mismo año.

Por este motivo, los castellonenses se han acogido de forma masiva a una de las medidas que ha previsto el Ayuntamiento de la capital de la Plana para disminuir hasta en un 50% este tributo y que consiste en reciclar tanto en el ecoparque ubicado junto a la ronda Oeste como en los ecoparques móviles distribuidos por la ciudad. Esta opción ha causado furor entre los contribuyentes y en el primero de estos ya se han recogido, de enero a julio, más de 1,6 millones de kilos de residuos, triplicando los 600.000 kilos de 2024 , en tan solo medio año. A estas cifras hay que sumar las 9.991 visitas (últimos datos disponibles) que los castellonenses han realizado a los ecoparques móviles en los primeros cuatro meses del año y que superan a las 8.632 del mismo periodo de tiempo del año pasado.

«Estos datos muestran el enorme interés y la masiva respuesta de los castellonenses a las medidas que propone el Ayuntamiento de Castellón para evitar el basurazo de Sánchez», afirmó a Mediterráneo el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo.

«El recibo de la tasa de la basura de algunos castellonenses será menor en 2026 que en el año 2024» Juan Carlos Redondo — Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló

Además, desde el consistorio han previsto bonificaciones a aplicar a partir de este año y otros descuentos para 2026, como es el caso del reciclaje en los ecoparques (ver cuadro adjunto a la información) y que afectarán a los recibos correspondientes a la vivienda habitual, «aunque ya estamos trabajando en estos momentos para posibilitar que, a través de las correspondientes ordenanzas, se puedan incluir estas ventajas en los recibos de las viviendas arrendadas», prosiguió el concejal Redondo.

Juan Carlos Redondo, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Lugares y horarios para reciclar

Con el fin de que los castellonenses puedan depositar los residuos en los ecoparques móviles y obtener descuentos, el horario de estos es el siguiente: los lunes, en la calle Jesús Martí/paseo Universidad de 8.00 a 12.45 horas; en el recinto de Ferias y Mercados de 7.00 a 13.15; y en la calle Padre Jofre de 7.00 a 12.15 horas. Los martes, en la avenida Chatellerault de 8.00 a 12.45 horas; junto al colegio L’Illa, de 7.00 a 13.15; y en el Palau de la Festa de 7.00 a 12.15. Los miércoles, en la plaza de España (8.00-12.15); en la calle Pintor Carbó (7.00 a 13.15) y en la calle Huesca (7.00-12.15). Los jueves, en la avenida Capuchinos (8.00-12.45), en la calle Treballadors de la Mar (7.00-13.15) y en la calle Río Cenia esquina con avenida de Valencia, de 7.00 a 12.15 horas. Los viernes, estará en el paseo Buenavista de 8.00 a 12.45 horas y en la calle Pintor Carbó de 7.00 a 13.15. Finalmente, el sábado, en la avenida Rey don Jaime de 8.00 a 12.45 horas y en la plaza de las Comunicaciones, de 7.00 a 13.15.

Imagen de archivo de cola de ciudadanos en el ecoparque móvil del Primer Molí. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Con respecto al ecoparque fijo de la ronda Oeste, el horario actual y hasta el 30 de septiembre es de lunes a sábado de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas. Del 1 de octubre al 31 de mayo, es de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas de lunes a sábado y de nuevo de 9.00 a 14.00 horas, domingos y festivos.

«Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando para conseguir aliviar el impacto en las economías domésticas», concluyó Juan Carlos Redondo.