Las seis respuestas que necesitabas sobre la tasa de la basura de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló pasará al cobro próximamente la tasa de la basura de 2025.

Estas son las seis preguntas, con sus correspondientes respuestas, que seguro que te has hecho en algún momento sobre este impuesto municipal que este año presenta novedades. Y no son pocas.

¿Cuándo me pasan la tasa de la basura de 2025?

Hay dos periodos de cobro. El primero que es del 1 de septiembre al 30 de octubre y el segundo que se prolonga del 1 de noviembre al 31 de diciembre. A las personas que tengan el recibo domiciliado, el Ayuntamiento de Castelló les cobrará la tasa el 15 de septiembre (primer periodo) o el 25 de noviembre (segundo periodo). Las bonificaciones se aplicarán en el segundo recibo.

2. ¿Qué bonificaciones se aplican en la tasa de 2025?

Se aplican tres bonificaciones en la tasa de la basura de este año. La primera, de un 60% de descuento, por familia numerosa; la segunda, de hasta un 90%, para personas en situación de vulnerabilidad en familias monoparentales o con miembros con alguna discapacidad o en situación de dependencia; y la tercera, para los vecinos que tienen el recibo domiciliado (un 3%).

3.¿Y qué descuento podré tener en 2026?

Las visitas al ecoparque o al ecoparque móvil durante el 2025, tendrán premio en el recibo del año que viene. Los vecinos que hayan acudido entre 3 y 6 veces a estas instalaciones tendrán descuento del 30% y, a partir de siete visitas, una rebaja del 50% en la tasa de la basura de 2026. El plazo para ir sumando visitas y descuento para el próximo año termina el 31 de diciembre de 2025.

4.¿Quién se puede favorecer de estos descuentos?

Las reducciones y bonificaciones en la tasa de la basura se aplica exclusivamente a los recibos correspondientes a la vivienda habitual. En el caso de que un castellonense tenga más de una vivienda, solamente se verá beneficiada del descuento la tasa de la basura que figure en el domicilio que resida normalmente y no en el resto de inmuebles.

5.¿Inquilinos y comerciantes se benefician de rebajas?

Con respecto a los inquilinos, el Ayuntamiento de Castelló trabaja en estos momentos para alcanzar la fórmula con el fin de que estos ya se puedan beneficiar también del descuento y las bonificaciones en la tasa en 2026. En cuanto a los comercios, estas medidas les afectarían en 2027. Recordar que estas ventajas solo afectarán a la vivienda habitual de la ciudadanía en general.

6. ¿Cuánto pagaré de la tasa si no tengo reducciones?

En el caso de que el contribuyente no cuente con ninguna bonificación ni reducción en la tasa de la basura, pagará de acuerdo con el valor catastral de su inmueble. Así, los que pagaban 92,10 euros tendrán que abonar 166,78 euros; los de 96,71, deberán cubrir un gasto de 193,42 euros; y los que pagaban 101,31 euros habrán de pagar 202,62 euros en la tasa de la basura de este año.