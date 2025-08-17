El Serrallo: motiu de discrepància a l'Ajuntament de Castelló
Compromís per Castelló reclame "solucions"
El Serrallo s'ha convertit de nou en motiu de discrepància a l'Ajuntament de Castelló.
Compromís per Castelló ha exigit hui a l’alcaldessa Begoña Carrasco que reclame al president de la Generalitat, Carlos Mazón, la retirada immediata del decret llei aprovat pel Consell "que rebaixa la protecció ambiental i obri la porta a un augment de la contaminació acústica del polígon industrial del Serrallo", segons ha explicat el portaveu del grup valencianista al consistori de la capital de la Plana, Ignasi Garcia.
“La legislació que ha aprovat el Partit Popular perjudicant la qualitat ambiental de les famílies que viuen al voltant del polígon industrial del Serrallo i donant carta blanca per a la contaminació acústica a les empreses que el composen és del tot inacceptable. Hem vist com l’Ajuntament d’Almassora ha declarat que anirà al Defensor del Poble per defensar els drets dels seus veïns i veïnes, i des de Compromís per Castelló volem que l’Ajuntament de Castelló se sume a aquesta iniciativa i defense també els drets del veïnat del Serrallo, que no té per què patir una contaminació acústica més gran de la que pertoca només perquè el Partit Popular ha decidit legislar en contra de la gent i a favor de les empreses”, ha afirmat.
Compromís ha denunciat que aquest decret llei es va aprovar per via d’urgència, evitant així els canals habituals de publicitat i participació prèvia, i acusa Carrasco d’haver callat davant d’aquesta maniobra. “El silenci de l’alcaldessa ha impedit que l’Ajuntament de Castelló poguera recórrer al Tribunal Constitucional, com sí ha fet Almassora gràcies a la denúncia de Compromís”, ha assenyalat Garcia.
La coalició valencianista també ha subratllat que tant el PP d’Almassora com el de Castelló eren coneixedors d’aquesta modificació legislativa, feta “a mida” per afavorir les empreses del polígon. “Van callar tots dos, i si no haguera sigut per la denúncia de Compromís, hui el veïnat no tindria cap defensa. A Almassora es va poder portar a ple a temps i recórrer, però a Castelló, com que no hi ha hagut ple des que ho vam denunciar, hem perdut l’oportunitat d’anar al Constitucional”, ha remarcat Garcia.
Compromís ha conclòs que la situació és “una barbaritat política i ambiental” i reclama a Carrasco que rectifique, que defense als seus veïns i veïnes i que exigisca a Mazón la retirada immediata d’un decret que només beneficia els interessos privats a costa de la salut i el benestar de la ciutadania.
