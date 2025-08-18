Bomberos de Castelló se desplazarán a Castilla y León para luchar contra los incendios

El Ayuntamiento de Castelló, a través del área de Seguridad y Emergencias, ha movilizado a una dotación de bomberos que se desplazará hasta Castilla y León para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que en estos momentos afectan a diferentes puntos del territorio nacional y que asolan el oeste del país.

El operativo permanecerá sobre el terreno durante un total de 48 horas, trabajando de manera coordinada con los efectivos locales y con los equipos de emergencias enviados desde distintas comunidades autónomas. Además de los recursos humanos, se envían dos vehículos entre los que se cuentan una Bomba Rural Pesada (BRP) y un vehículo ligero.

La decisión responde a la solicitud de apoyo realizada dentro del marco de cooperación interterritorial, que permite a los distintos servicios de emergencias sumar esfuerzos cuando la magnitud de los incendios supera la capacidad de respuesta de una sola comunidad.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “la rapidez en la movilización y la preparación técnica del cuerpo de bomberos de Castellón garantizan que esta dotación pueda incorporarse de inmediato a las tareas de contención y extinción, contribuyendo a proteger tanto a la población como a los bienes materiales y, especialmente, el valioso entorno natural de las zonas afectadas”.

El edil ha señalado que “ante una emergencia de carácter nacional, que se vive no solo en Castilla y León sino en otras comunidades de nuestro país, Castellón no puede permanecer al margen. La solidaridad entre territorios es fundamental y nuestros bomberos se han ofrecido a colaborar con total entrega y profesionalidad. Su labor durante estas 48 horas será sin duda muy importante para reforzar un dispositivo que requiere de la máxima coordinación y compromiso por parte de todos”.

Ortolá ha destacado además “la importancia de reconocer el esfuerzo de los profesionales que, de manera voluntaria, se desplazan fuera de su territorio habitual para prestar apoyo en una situación de crisis. Estamos orgullosos de contar con un cuerpo de bomberos preparado, comprometido y con vocación de servicio público. Esta actuación refleja los valores de cooperación y ayuda mutua que definen a Castellón y a su ciudadanía”.