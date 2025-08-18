Compromís alerta que el PP "vol destruir el valor patrimonial i arquitectònic" d'un antic edifici de Castelló
Intervenció de la Generalitat valenciana
Compromís per Castelló ha criticat la decisió del Partit Popular de fer totalment diàfana la planta baixa de l’antic edifici de Correus, una intervenció que, segons la coalició valencianista, “posa en perill el valor patrimonial i arquitectònic d’un dels edificis més singulars de la ciutat”.
El portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicat que “l’espai de recepció de Correus no només té un valor sentimental per a moltes generacions de castellonenques i castellonencs, sinó que també forma part de la continuïtat arquitectònica de l’edifici. Els pilars i les línies que baixen des de la vidriera del sostre fins a la zona de taquilles i finestres creen un conjunt harmònic que es trenca si es fa desaparèixer aquest hall”.
Garcia ha advertit que aquesta decisió “obri un precedent perillós”. “Si ara podem modificar lliurement la planta baixa, per què no es podria actuar també en la primera o en la segona? És un risc enorme que atempta contra la integritat d’un edifici que és, sens dubte, un dels que més valor arquitectònic i cultural tenen a Castelló”.
Segons Compromís, la proposta del Partit Popular y Begoña Carrasco “no és una reforma, sinó un atac al patrimoni”. En paraules del portaveu: “El conjunt interior de l’edifici, amb el seu hall de recepció i la distribució original, té un valor arquitectònic que el fa singular. El PP vol carregar-se eixa singularitat i reduir-lo a un espai qualsevol, trencant la continuïtat arquitectònica que li dona sentit”.
Des de coalició valencianista reclamen al govern municipal que rectifique i aposte per una rehabilitació respectuosa amb el patrimoni, “que conserve allò que fa especial l’edifici i que el manté com un referent cultural i arquitectònic de Castelló”.
