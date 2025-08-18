¿Hawaii o Castelló? El elemento que causará sensación en las playas de la capital

¿Hawaii o Castelló? Esta es la pregunta que podrían hacerse muchos castellonenses y turistas a partir del mes de septiembre, tras la incorporación de una novedad en dos playas de la ciudad y que causarán sensación.

Un elemento que tiene como principal fin potenciar el turismo pero también mejorar y embellecer el entorno que cientos de personas disfrutan cada día, principalmente con la llefada de la temporada estival.

Este mobiliario, de diseño novedoso, atractivo, funcional y moderno, complementará la reciente remodelación de la avenida Ferrandis Salvador que se finalizó en junio. El presupuesto municipal para esta nueva dotación es de 109.008 euros (IVA incluido).

Así, Castelló prevé estrenar las 26 duchas surf en las playas del Gurugú y del Serradal este año tras la formalización del contrato, el 28 de julio, con la empresa adjudicataria del proyecto -Recreativos Acuáticos Horadada S.L.-. De esta cantidad, el Ayuntamiento tiene previsto ubicar una de ellas a finales ce este mes a modo de prueba y el resto (25), en otoño, según confirmó el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, al periódico Mediterráneo.

Modelo personalizado

Este modelo personalizado que simula una tabla de surf y seleccionado por el Ayuntamiento de la capital de la Plana está fabricado en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y de gran durabilidad y la base es de resina y su estructura interior de acero. Está compuesta por la ducha propiamente ducha y por un lavapiés además de dos pulsadores temporales y ocuparán el mismo espacio donde ahora también hay una ducha en las dos playas donde se ha remodelado el paseo. Se trata, de esta forma, de hacer más atractiva la costa castellonense de cara a la llegada de turistas además de que los castellonenses puedan disfrutar de un mobiliario renovado.

Imagen de cómo será la 'ducha surf' que se instalará en las playas del Gurugú y el Serradal de Castelló. / Mediterráneo

«Se trata de ofrecer innovación y diseño moderno en las playas como herramientas visualmente distintivas para embellecer y proyectar Castellón como destino de calidad», destacó ayer la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. La edila hizo hincapié en la accesibilidad, sostenibilidad y experiencia del visitante como pilares de su gestión turística.

Varios municipios españoles ya cuentan en sus playas con este modelo de ducha que simula una tabla de surf y en el que el consistorio podría incorporar la leyenda que considerara más oportuna para la promoción turística.