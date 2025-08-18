Nuevo avance para ejecutar el asfaltado del Camí l'Obra de la Marjaleria de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha realizado un nuevo avance para el asfaltado del Camí l'Obra, en la Marjaleria, que se encuentra con malas condiciones debido a los baches y socavones.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha visitado la zona junto a la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha explicado que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de la capital ha aprobado recientemente la licitación del proyecto de acondicionamiento de este vial que cuenta con un presupuesto de 730.619,18 euros y un plazo de ejecución de 10 meses.

Carrasco ha destacado que “esta es una de las actuaciones que se enmarca dentro del Plan de Asfaltados que pusimos en marcha desde el actual equipo de gobierno. Una iniciativa que se centra en mejorar las vías del término municipal que presentan un deterioro significativo, como es el caso de algunos caminos de la Marjaleria. En este caso, el nuevo proyecto para el Camí de l’Obra contempla la mejora del firme con un nuevo asfaltado en este camino que vertebra una parte importante de la marjla, los accesos y la movilidad de los vecinos en la zona”.

La primera edila ha subrayado el compromiso de gobierno de adecuar estas infraestructuras, “es una inversión para poner en condiciones un camino que lleva demasiado tiempo, atendiendo una de las reivindicaciones históricas de los vecinos de la zona, cumpliendo con la palabra dada, y resolviendo un problema para las personas que viven en la Marjalería. Porque este gobierno está aquí para dar soluciones y mejorar el día a día de los castellonenses”.

Actuaciones previas

Begoña Carrasco ha comentado también que “esta nueva adecuación se suma a anteriores realizadas a lo largo de esta primavera. Durante este periodo, y dentro de nuestro Plan de Asfaltados, se ha mejorado y renovado el asfaltado de hasta seis caminos pertenecientes a la Marjaleria que han contado con una inversión de 335.000 euros”.

Así, la primera edila ha apuntado que “durante los últimos meses se ha actuado en caminos como el de La Coloma y adyacentes, la Moixeta y el entrador Pasparís. Del mismo modo se ha renovado el asfaltado de unos 600 metros en el Camí Sol del Riu y se ha realizado trabajos de pavimentación del camino Pont de la Gallenca”.

Por su parte, la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, ha acompañado a la alcaldesa durante la visita y ha señalado que “seguimos al lado de los ciudadanos y de la gente de la Marjalería, escuchando y cumpliendo con lo que prometimos. Esta actuación es un ejemplo más de que estamos ejecutando los compromisos adquiridos con los vecinos”.