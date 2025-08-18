Los sensores para personas ciegas llegan a los mercados municipales de Castelló: ¿en qué consiste la medida?

Las personas invidentes que residen en Castelló cuentan con mayores facilidades para realizar la compra en los recintos municipales del Mercado Central y del Mercado de San Antonio después de que el consistorio instalara un dispositivo para mejorar la accesibilidad a estos dos edificios para los vecinos ciegos.

El concejal de Modernización, Paco Cabañero, visitó recientemente el Mercado Central junto a Vicente Galiana, presidente de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana (AspeguiCV), con el fin de comprobar el funcionamiento de estos sensores que se instalaron por todo el perímetro de ambos espacios y que están acompañados por un proceso de digitalización.

Cabañero con Vicente Galiana, presidente de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana (AspeguiCV), en el Mercado de San Antonio. / Mediterráneo

«De esta manera, las personas invidentes podrán desplazarse con total libertad a partir de las indicaciones de una aplicación, que les indicará en qué parada se encuentran, dónde están las salidas o dónde se encuentran los baños, entre otros puntos de interés», explicó el concejal Cabañero.

«Era urgente adaptar el Mercado Central y el Mercado de San Antonio a las personas invidentes, por lo que desde el gobierno local trabajamos para instalar tecnología de asistencia y facilitar la rutina a las personas ciegas», señaló el edil responsable del área de Modernización.

Totem de información en el Mercado Central. / Erik Pradas Puig

Cabañero aseguró, en este sentido, que el Ayuntamiento seguirá impulsando este tipo de actuaciones, y que este proyecto «es solo un paso más en la construcción de un Castelló de todos, una ciudad accesible, integradora y moderna y por este motivo vamos a seguir escuchando a los colectivos y adaptando los espacios públicos a las necesidades reales de todos los vecinos y vecinas».

Compras sin barreras

Por su parte, el presidente de AspeguiCV, Vicente Galiana, quien también se encuentra al frente de la Oficina de Discapacidad, valoró positivamente esta iniciativa, destacando que acciones «como esta son fundamentales para lograr una verdadera inclusión». «Poder hacer la compra sin barreras, de forma autónoma y segura, mejora la calidad de vida de muchas personas», destacó Galiana, quien también agradeció el firme compromiso que tiene el Ayuntamiento de la capital de la Plana con la accesibilidad.

Inclusión e innovación

Finalmente, el concejal Paco Cabañero recordó que el consistorio continúa con la incorporación de esta medida con su línea de trabajo en favor de la inclusión y la innovación tecnológica, «con el objetivo principal de garantizar el acceso igualitario a los servicios municipales».