La ubicación de cuatro nuevas fuentes en Castelló

Castelló cuenta con otras cuatro nuevas fuentes que permiten a los castellonenses beber en ellas y, hoy en día, hacer frente a las altas temperaturas del mes de agosto.

Esta actuación ha contado con una inversión de cerca de 25.000 euros financiada con los presupuestos participativos del ejercicio 2024 y 2025, cumpliendo con las peticiones de los vecinos y ayudando a combatir la ola de calor, según ha destacado el concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Castelló, Paco Cabañero, quien ha visitado las fuentes junto a la teniente alcalde del distrito centro, Noelia Selma.

Cabañero ha incidido en la relevancia del proceso de participación ciudadana, y ha señalado que “es una muestra más del compromiso de este gobierno por mejorar Castellón entre todos, ya que a través de los presupuestos participativos propiciamos que los vecinos se involucren en la gestión municipal, incentivándoles a presentar propuestas que mejoren cada distrito”.

En este sentido, el edil ha subrayado que “no hay que olvidar que los vecinos y vecinas de Castellón, así como las asociaciones locales y colectivos, son quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio y con sus propuestas, podemos realizar las actuaciones que realmente necesitan”.

Paco Cabañero y Noelia Selma, en una de las fuentes nuevas.

Paco Cabañero y Noelia Selma, en una de las fuentes nuevas. / Mediterráneo

El concejal ha recordado que “desde que llegamos al gobierno nuestra prioridad ha sido ser una administración cercana, útil y eficiente, que ponga todos los mecanismos necesarios a disposición del ciudadano para permitir una comunicación directa y así poder dar respuesta a las necesidades en cada distrito, como ha sido el caso. En los presupuestos participativos, los vecinos del distrito centro votaron mayoritariamente para solicitar la instalación de estas fuentes y así lo hemos cumplido”, ha explicado.

Así, estas nuevas fuentes se encuentran en la plaza Escuelas Pías, la plaza del Real, la plaza Huerto Sogueros y en la calle Bartolomé Reus.

Por su parte, la teniente alcalde del distrito centro, Noelia Selma, ha informado de que los surtidores de agua ya se encuentran a disposición de los usuarios y añade que “son puntos estratégicos en este distrito para que todo el barrio disponga de una fuente cerca a su plena disposición, y más en plena ola de calor”.

Nuevas bases de los presupuestos participativos

A fin de seguir mejorando la administración local, el concejal de Participación Ciudadana ha avanzado que “estamos ultimando las nuevas bases del presupuesto participativo del próximo ejercicio 2026 y 2027”.

En su desarrollo, se incluyen novedades que facilitarán a la ciudadanía la presentación de propuestas. “Hasta ahora, únicamente se podían presentar solicitudes de forma telemática; ahora también se podrán formalizar las solicitudes de manera presencial, para así acabar con la brecha digital en este ámbito”, ha explicado el concejal.

Además, también hay cambios en cuanto a la selección de las propuestas. Los ciudadanos o entidades sociales, como las asociaciones vecinales, serán los encargados de presentar las propuestas en función de las necesidades de cada barrio o distrito; sin embargo, serán los consejos de distrito los encargados de seleccionar las propuestas de la ciudadanía para llevarlas a cabo.

“Cabe recordar que los consejos de distrito están formados por asociaciones vecinales y AMPAS, entre otras entidades vecinales, por lo que los vecinos y vecinas de los barrios estarán más representados que nunca en este proceso participativo”, concluye el edil.

